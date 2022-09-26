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Месси о ЧМ-2022: Аргентина готова к встрече с любым соперником

Чемпионат мира FIFA
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Кажется, бело-голубые одни из главных претендентов на трофей

Месси о ЧМ-2022: Аргентина готова к встрече с любым соперником

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал крупное интервью TUDN. Обладатель семи Золотых мячей также рассказал об ожиданиях от грядущего чемпионата мира в Катаре.

"Аргентина готова к встрече с любым соперником. Мы четко знаем, что от нас требуется в конкретном матче, тренерский штаб качественно готовится к играм.

После побед команда начинает играть лучше, она раскрепощается. Сейчас мы лучше знаем друг друга, потому что давно играем вместе.

Наша цель – двигаться в том же направлении и выступить как можно лучше на чемпионате мира. Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир, малейшие детали могут выбить тебя из турнира.

Но наша сборная готова соперничать и бороться с любым оппонентом", – сказал Лео.

Отметим, что к чемпионату мира сборная Аргентины подходит с беспроигрышной серией в 34 матча. Это рекорд бело-голубых. Последний раз Аргентина в проигрывала в 2019-м году в Кубке Америки против Бразилии (0:2).

Напомним, что чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
ole.com.ar

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