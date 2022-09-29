  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Катар ответил на протест датчан: Мы оспариваем заявление, что этот турнир стоил жизни тысячам людей
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катар ответил на протест датчан: Мы оспариваем заявление, что этот турнир стоил жизни тысячам людей

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Ответ ожидаемый

Катар ответил на протест датчан: Мы оспариваем заявление, что этот турнир стоил жизни тысячам людей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховный комитет по проведению чемпионата мира в Катаре ответил на протест датчан и новую форму от их титульного спонсора Hummel. "Мы всецело отвергаем принижение нашей искренней приверженности защите здоровья и безопасности", – приводит заявление комитета Sky Sports.

Напомним, что Hummel изготовил три комплекта формы, сделав свой логотип и эмблему датчан почти незаметными в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре. Третья форма черная – в знак "траура по тысячам жизней, которых стоил турнир".

"С момента получения права на проведение чемпионата мира по футболу Верховный комитет по проведению и наследию турнира усердно работал вместе с правительством Катара, чтобы турнир обеспечил прочное социальное наследие.

Наша приверженность этому способствовала значительным реформам в системе труда, где были приняты законы, защищающие права работников и обеспечивающие им улучшение условий жизни.

Благодаря нашему сотрудничеству с УЕФА, ФИФА и другими независимыми группами, мы вели активный и прозрачный диалог с Датским футбольным союзом. Этот диалог привел к лучшему пониманию достигнутого прогресса, стоящих проблем и наследия, которое мы оставим после 2022 года.

По этой причине мы оспариваем заявление Hummel о том, что этот турнир стоил жизни тысячам людей. Кроме того, мы всецело отвергаем принижение нашей искренней приверженности защите здоровья и безопасности 30 000 рабочих, которые строили стадионы чемпионата мира и другие проекты для проведения турнира. Это также распространяется на 150 000 работников других служб турнира и 40 000 работников в индустрии гостеприимства.

Обязанность стран всегда заключается в том, чтобы делать больше для защиты прав людей во всем мире. Это касается и Дании. Работа Верховного комитета признана многочисленными организациями международного правозащитного сообщества моделью, которая ускорила прогресс и улучшила жизнь людей.

Реформы в Катаре признаны эталонными в регионе. Как и в любой стране, прогресс в решении этих вопросов – это дорога без конца, и Катар привержен этому пути.

Мы призываем Датский футбольный союз точнее сообщать результаты их обширного общения и работы с Верховным комитетом, а также убедиться, что эта информация доведена до партнеров в Hummel", – говорится в заявлении комитета.

Турнир начнется 20 ноября и пройдет до 18 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дания Катар Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде