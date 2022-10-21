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"Нейтралитет – не вариант". FIFA попросили отстранить сборную Ирана от Мундиаля в Катаре
Варварам не место на ЧМ
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство ФИФА получило требование отстранить футбольную сборную Ирана от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Группа иранских спортивных деятелей направила официальный запрос в высший футбольный орган с просьбой приостановить деятельность Иранской футбольной ассоциации.
Причина – нарушение прав женщин в стране, их банально не пускают на стадионы, чтобы они могли посмотреть футбольные матчи.
Утверждается, что вмешательство правительства, запрещающее женщинам заходить на стадионы в Иране, противоречит правилам ФИФА. "Нейтралитет со стороны ФИФА — не вариант", – сказано в заявлении. Запрос также следует за аналогичным призывом от правозащитной группы Open Stadiums.
"Жестокость и воинственность Ирана по отношению к собственному народу достигли критической точки, требующей безоговорочного и твердого дистанцирования от футбольного и спортивного мира. Женщинам постоянно отказывают в доступе на стадионы по всей стране и систематически исключают из футбольной экосистемы Ирана, что резко контрастирует с ценностями и уставом ФИФА. Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а Федерация футбола Ирана просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, их нельзя рассматривать как независимую организацию, свободную от какой-либо формы или вида влияния. Это является нарушением (статьи 19) Устава ФИФА. Совет ФИФА может и должен немедленно приостановить деятельность Ирана. Нейтралитет – не вариант".
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана попала в группу с Англией, США и Уэльсом.
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