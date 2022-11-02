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Официально: Суспільне и MEGOGO будут показывать ЧМ-2022 в Украине

Чемпионат мира FIFA
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Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря

Официально: Суспільне и MEGOGO будут показывать ЧМ-2022 в Украине

Фото: corp.suspilne.media

Новина українською

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу 2022 года. В Украине турнир будут транслировать местные телеканалы "Суспільного мовлення", Радіо Промінь, сайт "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Об этом сообщает "Суспільне".

"Суспільне" будет показывать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO покажет все 64 матча в прямом эфире, в том числе 18 эксклюзивно. Кроме показа поединков, на платформах "Суспільного" и MEGOGO будет выходить дополнительный контент, чтобы зрители не пропустили ни мгновения Мундиаля.

  • Ежедневно на телеканалах "Суспільне" и на сайте "Суспільне Спорт" будут выходить студийные программы — предматчевая, а также итоговая студия игрового дня. На сайте "Суспільне Спорт" будут доступны полные повторы всех матчей.
  • Радиотрансляцию матчей можно слушать на Радіо Промінь.
  • На ютуб-канале "Суспільне Спорт" будут выходить ежедневные дайджесты, а также репортажи от журналистов "Суспільного" непосредственно из Катара.

Главный футбольный турнир четырехлетия будет транслироваться в полном объеме в качестве Full HD на интерактивных каналах "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", доступных по подписке "Максимальная" и "Спорт".

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Megogo
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Источник:
corp.suspilne.media

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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
02.11.2022 в 14:44
Вперше за життя буду вболівати за справжніх братів-слов’ян - Польщу!
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+1
0
Mіck Mars (Київ)
02.11.2022 в 14:03
А ФІФА телевізори на села видасть? А дивани? Чи знову всі забудуть про дідів з села? З їх маленькою пенсією!
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