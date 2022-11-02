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Официально: Суспільне и MEGOGO будут показывать ЧМ-2022 в Украине
Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря
Фото: corp.suspilne.media
С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу 2022 года. В Украине турнир будут транслировать местные телеканалы "Суспільного мовлення", Радіо Промінь, сайт "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Об этом сообщает "Суспільне".
"Суспільне" будет показывать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO покажет все 64 матча в прямом эфире, в том числе 18 эксклюзивно. Кроме показа поединков, на платформах "Суспільного" и MEGOGO будет выходить дополнительный контент, чтобы зрители не пропустили ни мгновения Мундиаля.
- Ежедневно на телеканалах "Суспільне" и на сайте "Суспільне Спорт" будут выходить студийные программы — предматчевая, а также итоговая студия игрового дня. На сайте "Суспільне Спорт" будут доступны полные повторы всех матчей.
- Радиотрансляцию матчей можно слушать на Радіо Промінь.
- На ютуб-канале "Суспільне Спорт" будут выходить ежедневные дайджесты, а также репортажи от журналистов "Суспільного" непосредственно из Катара.
Главный футбольный турнир четырехлетия будет транслироваться в полном объеме в качестве Full HD на интерактивных каналах "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", доступных по подписке "Максимальная" и "Спорт".
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