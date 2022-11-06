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Конте о травме Сона: Уверен, что он быстро восстановится и сыграет на ЧМ за Южную Корею
Форвард получил травму в матче Лиги Чемпионов
Фото: Goal.com
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что форвард команды Сон Хын-мин успеет восстановиться от полученной травмы и сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре:
"Я отправил ему сообщение вчера после операции. Сонни был очень, очень разочарован ситуацией… Я уверен, что он быстро восстановится и сыграет на чемпионате мира за Южную Корею".
Сон получил травму черепа под левым глазом в борьбе с защитником "Марселя" Шанселем Мбембой в шестом туре Лиги Чемпионов. Корейскому форварду после матча провели операцию на лице.
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