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Сборная Дании огласила предварительный список игроков на ЧМ-2022
Еще пять футболистов будут названы позже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Дании огласила предварительный список игроков, которые будут выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре. Пока в этот список попал 21 футболист. Еще пять исполнителей будут названы дополнительно.
Вратари: Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия);
Защитники: Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю);
Полузащитники: Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия);
Нападающие: Андреас Сков Ольсен ("Брюгге", Бельгия), Йеспер Линдстрем ("Айнтрахт", Германия), Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Мартин Брейтвейт ("Эспаньол", Испания), Каспер Дольберг ("Севилья"), Миккель Дамсгор ("Брентфорд", Англия); Йонас Винд ("Вольфсбург", Германия).
Напомним, сборная Дании на Мундиале сыграет в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.
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