Чемпионат мира FIFA
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Модрич и Вида в обойме. Сборная Хорватии объявила финальную заявку на ЧМ-2022
Вице-чемпионы мира сообщили, каким составом будут отстаивать свое звание на предстоящем турнире
Фото: twitter.com/HNS_CFF / Автор невідомий
Главный тренер сборной Хорватии объявил заявку команды на предстоящий Чемпионат мира 2022 года в Катаре. В него, как и положено, вошли 26 исполнителей, включая трех голкиперов.
- Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико" Мадрид, Испания).
- Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Германия), Деян Ловрен ("Зенит", россия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Иосиф Шутало ("Динамо" Загреб), Домагой Вида ("АЕК" Афины, Греция), Мартин Эрлик ("Сассуоло", Италия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Борна Барышич ("Рейнджерс", Шотландия).
- Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Ловро Маджер ("Ренн", Франция ), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия), Кристиан Якич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).
- Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Андрей Крамарич ("Хофенхайм", Германия), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук"), Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).
Напомним, что "клетчатые" - действующие вице-чемпионы мира. На Мундиале 2018 сборная Хорватии уступила в финале турнира Франции.
На ЧМ-2022 подопечные Златко Далича сыграют в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.
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