  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Кака считает Сербию одной из фаворитов ЧМ: Она очень опасна
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кака считает Сербию одной из фаворитов ЧМ: Она очень опасна

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бразилец привел несколько своих фаворитов

Кака считает Сербию одной из фаворитов ЧМ: Она очень опасна

Фото: 90MIN

Новина українською

Бывший полузащитник "Милана" и "Реала", обладатель Золотого мяча Кака выделил фаворитов будущего чемпионата мира в Катаре. "Отдаю предпочтение Бразилии", – приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

"Отдаю предпочтение Бразилии, потому что там уже некоторое время работает над проектом. У команды есть нужный опыт, она может справиться с негативными моментами. За последние два года выросли Винисиус, Родриго, Антони и другие. Я не знал Бремера несколько месяцев назад, но он очень силен.

После Бразилии я поставлю Аргентину и Францию. И, неожиданно, я назову Сербию, которая очень опасна", – сказал Кака в интервью.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18-го декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кака Сербия Катар Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fantacalcio.it

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде