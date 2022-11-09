Кака считает Сербию одной из фаворитов ЧМ: Она очень опасна

Бывший полузащитник "Милана" и "Реала", обладатель Золотого мяча Кака выделил фаворитов будущего чемпионата мира в Катаре. "Отдаю предпочтение Бразилии", – приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

"Отдаю предпочтение Бразилии, потому что там уже некоторое время работает над проектом. У команды есть нужный опыт, она может справиться с негативными моментами. За последние два года выросли Винисиус, Родриго, Антони и другие. Я не знал Бремера несколько месяцев назад, но он очень силен.

После Бразилии я поставлю Аргентину и Францию. И, неожиданно, я назову Сербию, которая очень опасна", – сказал Кака в интервью.