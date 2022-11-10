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Бейл и Ремзи в обойме. Уэльс назвал финальную заявку на ЧМ-2022
"Драконы" определились со списком игроков на Мундиаль
Фото: Soccer, football or whatever
Сборная Уэльса опубликовала заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. Главный тренер Роб Пейдж включил в список 26 футболистов.
- Вратари: Уэйн Хеннесси ("Ноттингем Форест"), Дэнни Уорд ("Лестер"), Адам Дэвис ("Сток Сити");
- Защитники: Неко Уильямс ("Ноттингем Форест"), Бен Дэвис ("Тоттенхэм"), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Джо Родон ("Ренн"), Крис Мифем ("Борнмут"), Итан Ампаду ("Специя"), Крис Гантер ("Уимблдон"), Коннор Робертс ("Бернли"), Том Локьер ("Лутон");
- Полузащитники: Аарон Рэмзи ("Ницца"), Джо Аллен ("Суонси"), Харри Уилсон ("Фулхэм"), Джозефф Моррелл ("Портсмут"), Дилан Левитт ("Данди"), Рубин Колуилл ("Кардифф Сити"), Джонатан Уильямс ("Суиндон"), Мэттью Смит ("МК Донс"), Сорба Томас ("Хаддерсфилд"), Гарет Бэйл ("Лос-Анджелес"), Дэниэл Джеймс ("Фулхэм"), Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест");
- Нападающие: Киффер Мур ("Борнмут"), Марк Харрис ("Кардифф Сити").
Сборная Уэльса нам Мундиале сыграет в одной группе с Ираном, США и Англией.
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Hanes. History. ????????????????????????????#ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/xqqoAaPfSA— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) November 9, 2022
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Источник:faw.cymru
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