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Куртуа и Де Брюйне на месте. Бельгия назвала финальную заявку на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Всего в списке 26 "красных дьяволов"

Куртуа и Де Брюйне на месте. Бельгия назвала финальную заявку на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес определился со списком игроков, которые примут участие на ЧМ-2022 в Катаре. В заявку вошли 26 игроков.

  • Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Кун Кастельс ("Вольфсбург");
  • Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Аль-Духайль"), Ян Вертонген ("Андерлехт"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ваут Фас ("Лестер"), Артюр Теат ("Ренн"), Тимоти Кастань ("Лестер"), Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд);
  • Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Атлетико"), Эден Азар ("Реал"), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд), Леандро Троссард ("Брайтон"), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла"), Амаду Онана ("Евертон");
  • Нападающие: Ромелу Лукаку ("Интер"), Дрис Мертенс ("Галатасарай"), Шарль де Кетеларе ("Милан"), Жереми Доку ("Ренн"), Миши Батшуайи ("Фенербахче"), Лои Опенда ("Ланс").

Бельгия сыграет в одной группе с Канадой, Марокко и Хорватией.

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В статье: Бельгия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
rbfa.be

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