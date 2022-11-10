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С Левандовским, Миликом, но без Кендзёры – Польша опубликовала заявку на ЧМ в Катаре
"Динамо" лишается бонусов за матчи крайнего защитника
Фото: pzpn.pl
Польша на официальном сайте футбольной федерации опубликовала заявку на матчи чемпионата мира в Катаре. Мундиаль стартует уже 20-го ноября.
В состав не попал защитник "Динамо" Томаш Кендзёра, который был в расширенном списке на турнир.
Вратари: Бартломей Дронговски ("Специя"), Войцех Шченсны ("Ювентус"), Лукаш Скорупски ("Болонья");
Защитники: Ян Беднарек, Мэтти Кэш ("Астон Вилла"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Камиль Глик ("Беневенто"), Роберт Гумны ("Аугсбург"), Артур Енджейчик ("Легия"), Якуб Кивер ("Специя"), Матеуш Ветеска ("Клермон"), Никола Залевски ("Рома");
Полузащитники: Крыстян Белик ("Бирмингем"), Пшемыслав Франковски ("Ланс"), Камиль Гросицки ("Погонь"), Якуб Каминьски ("Вольфсбург"), Гжегож Крыховяк ("Аль-Шабаб"), Михал Скурась ("Лех"), Дамян Шиманьски ("АЕК"), Себастьян Шиманьски ("Фейеноорд"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Шимон Журковски ("Фиорентина");
Нападающие: Роберт Левандовски ("Барселона"), Аркадиуш Милик ("Ювентус"), Кшиштоф Пентек ("Салернитана"), Кароль Швидерски ("Шарлотт").
Сборная Польши сыграет в группе С вместе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Свой первый матч команда проведет 22 ноября против Мексики.
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