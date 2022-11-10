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Генсек ФИФА из Сенегала прокомментировала травму Мане: Обратимся к шаманам

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Всё ещё ничего не понятно по состоянию нападающего

Генсек ФИФА из Сенегала прокомментировала травму Мане: Обратимся к шаманам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь ФИФА из Сенегала Фатьма Самура в эксклюзивном интервью для Europe 1 прокомментировала повреждение Садио Мане.

– Это серьезные и печальные новости.

Мы собираемся привлечь марабутов (марабуты это мусульманские монахи, могут иметься ввиду и шаманы).

– Вы думаете марабуты эффективны?

Не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Надеемся на чудеса, он должен быть на чемпионате мира.

Садио, ты должен играть 21-го, – закончила Фатьма.

21-го Сенегал сыграет с Нидерландами. В группе А также Катар и Эквадор.

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В статье: Нидерланды ФИФА Сенегал Садио Мане
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Источник:
europe1.fr

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