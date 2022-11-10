Генсек ФИФА из Сенегала прокомментировала травму Мане: Обратимся к шаманам

Генеральный секретарь ФИФА из Сенегала Фатьма Самура в эксклюзивном интервью для Europe 1 прокомментировала повреждение Садио Мане.

– Это серьезные и печальные новости. Мы собираемся привлечь марабутов (марабуты это мусульманские монахи, могут иметься ввиду и шаманы). – Вы думаете марабуты эффективны? Не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Надеемся на чудеса, он должен быть на чемпионате мира. Садио, ты должен играть 21-го, – закончила Фатьма.

21-го Сенегал сыграет с Нидерландами. В группе А также Катар и Эквадор.