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Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ из-за травмы
Вместо Дронговски будет вызван Камиль Грабара
Фото: Polsat Sport
Вратарь сборной Польши Бартломей Дронговски, вызванный на чемпионат мира в Катаре, вынужден будет пропустить турнир из-за травмы. Голкипер "Специи" получил повреждение в матче Серии А против "Вероны".
Дронговски в подкате попытался выбить мяч у форварда Кевина Лазаньи, но в итоге столкнулся с ним и получил повреждение голеностопа. Как сообщает издание Interia Sport, у Бартломея – разрыв связок.
Согласно результатам медицинского обследования, Дронговски не успеет восстановиться от травмы к началу чемпионата мира. Вместо него в сборную Польши будет вызван вратарь "Копенгагена" Камиль Грабара.
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