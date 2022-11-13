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Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ из-за травмы

Чемпионат мира FIFA
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Вместо Дронговски будет вызван Камиль Грабара

Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ из-за травмы

Фото: Polsat Sport

UA-Футбол
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Вратарь сборной Польши Бартломей Дронговски, вызванный на чемпионат мира в Катаре, вынужден будет пропустить турнир из-за травмы. Голкипер "Специи" получил повреждение в матче Серии А против "Вероны".

Дронговски в подкате попытался выбить мяч у форварда Кевина Лазаньи, но в итоге столкнулся с ним и получил повреждение голеностопа. Как сообщает издание Interia Sport, у Бартломея – разрыв связок.

Согласно результатам медицинского обследования, Дронговски не успеет восстановиться от травмы к началу чемпионата мира. Вместо него в сборную Польши будет вызван вратарь "Копенгагена" Камиль Грабара.

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В статье: Национальная сборная Польши Чемпионат мира 2022
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