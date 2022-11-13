Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ из-за травмы

Вратарь сборной Польши Бартломей Дронговски, вызванный на чемпионат мира в Катаре, вынужден будет пропустить турнир из-за травмы. Голкипер "Специи" получил повреждение в матче Серии А против "Вероны".

Дронговски в подкате попытался выбить мяч у форварда Кевина Лазаньи, но в итоге столкнулся с ним и получил повреждение голеностопа. Как сообщает издание Interia Sport, у Бартломея – разрыв связок.

Согласно результатам медицинского обследования, Дронговски не успеет восстановиться от травмы к началу чемпионата мира. Вместо него в сборную Польши будет вызван вратарь "Копенгагена" Камиль Грабара.