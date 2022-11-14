Современная команда Дании – это воплощение понятия "тёмной лошадки". После того, как коллектив Каспера Юлманда достиг полуфинала Евро, вопросы о включении "алой гвардии" в число лучших мировых сборных должен был быть снят. Но многие продолжают недооценивать эту команду – в первую очередь из-за отсутствия звёзд мировой величины. На самом деле это лишь идёт датчанам на пользу – более цельной команды на мундиале попросту не будет.

Исторический максимум

Успехам сборной Дании долгие годы мешали две вещи – приверженность датчан к принципам любительского спорта, в числе которых числился и футбол, а также запрет на приглашение в национальную команду легионеров. Отмена запрета в 1976-м году всё изменила – за сборную стали выступать обладатель ЗМ-1977 Аллан Симонсен, а затем и такие звёзды европейских клубов, как Микаэль Лаудруп, Пребен Элькьер-Ларсен, а также Йеспер и Мортен Ольсены. Названные выше исполнители составили ядро "датского динамита", достигших первых высот в истории сборной – полуфинала Евро-84 и 1/8 финала ЧМ-86.

В конце 80-тых датчане реорганизовали национальный чемпионат, и новое поколение выдало главные достижения в истории – золото на Евро-92, победа на Кубке конфедераций-95, и четвертьфинал Чемпионата мира-1998. На мундиале во Франции "алую гвардию" удалось остановить только будущим финалистам из Бразилии (3:2), которых выручил дубль Ривалдо. В новом веке Дания дважды выходила в плей-офф, но сразу вылетала – так было в 2002-м и 2018-м.

Драматический момент

Дания была в полном порядке и на прошлом Чемпионате мира. В Мордоре "алая гвардия" как и в этот раз попала в одну группу с французами, но хладнокровно сыграла с будущим чемпионом на нули в последнем туре и вышла в плей-офф. Та команда делала большую ставку на оборону, пропустив всего 2 гола за турнир. Поэтому мало кто из нейтральных зрителей порадовался их выходу в плей-офф, ведь именно Дания тогда оставила за бортом Перу – самую яркую команду мундиаля.

Но в 1/8 финала "алая гвардия" вновь споткнулась об будущего финалиста – на этот раз им стала команда Хорватии. Коллективы выдали равные 2 часа футбола, и в итоге всё решилось в серии пенальти. Промахи Кристиана Эриксена, Ласса Шёне и Николая Йоргенсена в послематчевой лотереи стоили Дании билета в 1/4. А так задатки для сенсационного забега были и четыре года назад.

Путь в отборе

Дания провела впечатляющий отбор к Чемпионату мира, первой из европейских сборных гарантировав себе путёвку в Катар. "Алая гвардия" на пару с командой Германии набрали больше всего очков в квалификации – по 27 пунктов. В группе с Шотландией, Израилем, Австрией, Молдавией и Фарерскими островами пропустили всего 3 гола за весь отбор – лучший показатель на Старом свете. Датчане пропустили в двух турах – до того коллектив Юлманда шёл с невероятной разницей мячей 27:0 по итогам 8 матчей.

Никуда не улетучилось могущество датчан и при более мощном сопротивлении, а именно в Лиге наций А. Всего одно очко отделило "алую гвардию" от выхода в финал четырёх. Команда Юлманда чётко показала, что собирается сделать с Францией на ЧМ, дважды обыграв команду Дидье Дешама (1:2, 2:0). Дважды вынесли датчане и прибавившую Австрию (1:2, 2:0) Ральфа Рангника, хоть и более скромно, чем это было в отборе к ЧМ. Но и здесь вмешался персональный злой гений – команда Хорватии. "Шашковые" два раза обыграли Данию и украли путёвку в финальный этап.

Главная звезда

Дания – это не команда звёзд, а команда-звезда. Выделяется на общем фоне разве что Кристиан Эриксен. За сборную Кристиан дебютировал ещё на ЧМ-2010 в ЮАР, став самым молодым игроком турнира (18 лет). Затем были 3 года в первой команде "Аяксе", где к тонкому игровому мышлению прибавилось высокое техническое мастерство. Затем были пик карьеры в виде 7 лет в "Тоттехэме". Маурисио Почеттино превратил физически слабого игрока по мнению скаутов "Челси", где Эриксен некогда стажировался, в настоящую прессинг-машину, сочетавшего огромный объём работы с диспетчерскими функциями.

Большая карьера четырежды лучшего игрока страны (2013-15, 2018), казалось, завершилась 12 июня 2021 года, когда "десятка" сборной Дании рухнул на газон в первом матче Евро против Финляндии. После остановки сердца Эриксену установили кардиостимулятор, и его едва начавшаяся карьера в "Интере" стала невозможной из-за правил Серии А, запрещающих выступления с приборами для работы сердца.

Несмотря на все трудности, Эриксен воскресил свою карьеру. После полугодового простоя поехал на полсезона в "Брентфорд" к соотечественнику Томасу Франку, выдал сумасшедшие цифры по созиданию в середняке АПЛ, и ушёл на повышение в МЮ. В новом проекте тен Хаага Эриксен неожиданно расцвёл в роли блуждающего плеймейкера, действующего из глубины. И в 30 лет перед Кристианом открылись новые перспективы.

Большой боевой опыт и гибкие схемы Юлманда

Пример Эриксена весьма показателен для этой команды. Даже самому талантливому игроку поколения пришлось проделать титаническую работу, чтобы оказаться на своём месте. Кроме плеймейкера МЮ разве что Андреасу Кристенсену и Симону Кьеру удалось пробиться в топ-команду, хотя обоих центрбеков в своих клубах основными назвать нельзя.

Зато опыта игры на топ-уровне у всех хоть отбавляй. В заявке Юлманда на мундиаль 7 представителей АПЛ, 6 представителей Бундеслиги, 4 – Ла Лиги. Всего из 26 исполнителей 20 выступают в топ-5 лигах Европы. И только Александер Ба из "Бенфики" и Виктор Нельссон из "Галатасарая" никогда в топ-5 лигах не выступали. С таким боевым опытом на мундиале команде бояться нечего.

Имея солидный подбор исполнителей, Каспер Юлманд тасует этот пасьянс в зависимости от формы своих футболистов и надобностей команды в конкретный момент. Пара Эриксен-Хейбьерг управляет игрой и направляет её в нужное русло. Все остальные части могут тасоваться. Недостаток качестве впереди Дания компенсирует надёжной обороной. Некоторые игроки запросто меняют роли даже по ходу игру: Андреас Кристенсен может уходить в опорную зону, за счёт чего схема трансформируется с пятерки сзади на четвёрку. Эриксен может играть и квотербека в глубине, и десятку.

У Юлманда каждый вносит свою лепту. Форвард "Копенгагена" Андреас Корнелиус может выйти на замену, и дублем перевернуть игру против самой Франции в Париже. Дамсгор может сидеть в запасе в "Брентфорде", но в сборной расцветает и забивает в полуфинале Евро. А всё потому, что тренерский состав знает, в какой ситуации каждый из игроков пригодится больше всего.

Ожидания от турнира

В то время как большинство топовых сборных с забитыми звёздами составами играют в примитивный футбол, Дания ушла далеко в будущее. Умный и разноплановый футбол от этой команды может стать камнем преткновения даже для сильнейших сборных. При этом опыт выступления на уровне топ-5 лиг и высокая командная организация может замаскировать некоторый недостаток таланта на фоне величайший футбольных держав. Ещё одно важное обстоятельство – для большинства игроков удачное выступление за сборную на мундиале может стать вершиной карьеры. Это не может не мотивировать.

Если Дания сможет обойти ослабленную травмами Францию в групповом этапе, как это было в последней Лиге наций, то перед ними раскрываются невиданные перспективы. Это позволит надеяться на комфортные условия для выхода в 1/4, а там их ждёт более простая сетка в виде англичан или нидерландцев, и чем чёрт не шутит, может и выход в полуфинал. Если же банда Юлманда выйдет со второго места, то им скорее всего придётся совершать маленькое чудо – выбивать Аргентину. Хотя эти парни способны и на такое. Главное миновать на своём пути хорватов.