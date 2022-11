Участники ЧМ – Испания. Смена поколений завершена - они снова готовы побеждать

Испания только однажды выигрывала чемпионат мира – в 2010 году. Из того состава в Катар едет Серджи Бускетс – и едет не пассажиром, несмотря на 34 года.

Что касается триумфального 2010-го, то тогда за Испанию просто играло лучшее поколение в ее истории. Кто знает, сколько нужно лет, чтобы родились новые Хави и Иньеста, не говоря уже о Пуйоле, Рамосе, Касильясе, Вилье…

При этом нельзя сказать, что Испания выиграла на классе – это не так. Самая крупная победа "Красной фурии" на ЧМ-2010 – 2:0 с безнадежным Гондурасом. В плей-офф и подавно все матчи были выиграны минимально; связка Пике - Пуйоль в обороне выглядела непробиваемой стеной, плюс немало помогал защите безупречный контроль. "Пока мяч у нас – нам не забьют", – Испания беззастенчиво использовала старое правило, убивая часы игрового времени.

Ну, и вишня на торте – гол Иньесты в дополнительное время в финале с Нидерландами, после которой Андрес стал национальным героем. Ему устраивал стоячую овацию даже "Сантьяго Бернабеу", не говоря уже о менее принципиальных аренах.

Дело было 22 июня 2002 года. Испания играла четвертьфинал против хозяйки мундиаля Кореи, и ее грубо вышвырнули из турнира, после чего президент RFEF Анхель Мария Вильяр в знак протеста покинул Судейский комитет ФИФА.

Палачами "Красной фурии" выступили египетский арбитр Джамаль Аль-Гандур и его помощники из Уганды и Тринидада и Тобаго. На 59-й минуте матча они отменили гол Рубена Барахи за фол Ивана Эльгеры, которого – проверьте на повторе! – не было.

На 92-й минуте интернациональная бригада псевдосудей отменила и гол Морьентеса – якобы Хоакин перед навесом выпустил мяч за пределы поля, чего тоже не было. Ну, и напоследок они еще и несуществующий офсайд у Луиса Энрике свистнули, когда тот выходил на рандеву с голкипером.

Таким образом Корея дотянула до серии пенальти и там выиграла благодаря промаху Хоакина. Это была уже вторая подряд "судейская" победа азиатов после Италии, где идиотское шоу устроил колумбиец Байрон Морено. Потом напишут, мол, корейцы плохо ходили на футбол, а полупустые трибуны ФИФА не устраивали, поэтому она продвигала их дальше и дальше. Позор.

Было сложно. Испания лишь однажды победила убедительно – в сентябре 2021-го Грузия была бита 4:0. Все остальные матчи – на тоненького. К тому же "Фурия" справедливо уступила уже в начале отбора шведам (1:2), после чего еще долго была в роли догоняющей.

Развязка наступила в последних турах, где Швеция утопила сама себя - два поражения Греции (1:2) и Грузии (0:2) отбросили ее на 2-е место, ведь Испания в параллельных играх не ошибалась. Квинтэссенция того отрезка от Луиса Энрике – 1:0 в Афинах; это было сухо, сонно, но надежно.

После этого у "Тре Крунура" оставался только один шанс выиграть группу – победить Испанию на выезде в заключительном туре. Скандинавы начали ту игру с большой верой в себя, старались, создавали моменты, но им не хватило главного – реализации. В результате на 86-й минуте Мората убежал в контратаку – и прощай, мундиаль.

Резюмируя отбор, Испания играла сухо, по счету; минимум 2-3 матча ей откровенно не удались. Впрочем, хорошие результаты на Евро-2020 и Лиге Наций-2021 перевесили, так что о бледном отборе как-то все быстро забыли.

Пожалуй, это капитан и хранитель традиций "Красной фурии" Серджи Бускетс. Ему уже немало лет, однако в сборной он словно молодеет. Ни один соперник – ни Италия, ни Франция, ни кто-либо еще – не доминирует в опорной зоне, когда за Испанию играет ветеран "Барселоны".

Не так давно опорник заявлял, что это его последний ЧМ, но Луис Энрике предлагал пари – значит, он планирует вызывать его и дальше! При этом если бы не сборная, Бускетса уже давно списали, поскольку в "Барсе" он неубедителен. Странная ситуация, которая наталкивает на плохие мысли о тренерах "Блауграны".

Ну, а вторая звезда этого состава – Педри. Если Бускетс олицетворяет славное прошлое Испании, то Педро Гонсалес Лопес – ее будущее. Бокс-ту-боксу "Барсы" всего 19, но он уже сейчас готовая звезда с опытом больших турниров. Видение поля, мягкая техника, неутомимость, альтруизм, удар со всех дистанций – здесь полный фарш. Обычно таких талантов по миру рождается несколько на все поколение.

Нынешняя Испания – это команда Луиса Энрике, которую он годами складывал, как пазл, подбирая максимально подходящих игроков.

Не представляем, как плохо должна выступить "Фурия", чтобы Лучо уволили после турнира. Пока его рейтинг очень высок. Энрике провел смену поколений, добился незаурядного прогресса среди молодежи, плюс благодаря своему прошлому он еще и компромиссная фигура для двух лагерей – "Реала" и "Барселоны".

Стиль его футбола патриотично-архаичный. После победы Испании на ЧМ-2010 прошло 12 лет, но Энрике этого словно не замечает. Его команда в прошлом отборе держала мяч в среднем 76% времени – в Европе так уже никто не играет.

1 - Spain are averaging 73.4% possession and have a passing accuracy of 89.5% at #EURO2020 so far. Both figures are their highest on record in a single edition of the European Championship (since 1980). Domain. pic.twitter.com/zFquyTD02H