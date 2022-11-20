На UA-Футбол стартует конкурс прогнозов к ЧМ-2022! Выигрывай реальные деньги и другие призы

В честь старта Чемпионата мира 2022 UA-Футбол вместе с партнером, букмекерской компанией VBET, запускает конкурс прогнозов! Все, что нужно для победы, угадать результаты как можно больше матчей. Чем больше удачных прогнозов – тем больше шансов на победу.

Прогнозы на матч Катар - Эквадор оставляйте здесь !

Сколько этапов будет в Конкурсе прогнозов?

Конкурс прогнозов поделен на этапы, чтобы увеличить шансы всех пользователей на победу. После каждого этапа, а также по итогам общего зачета букмекерская компания VBET и UA-Футбол будут дарить поощрения.

Конкурс состоит из нескольких этапов, а также общего зачета.

1-й этап – 8 матчей первого тура ЧМ

2-й этап – 8 матчей второго тура ЧМ

3-й этап – 8 матчей третьего тура ЧМ

4-й этап – 8 матчей 1/8 финала ЧМ

5-й этап – 8 матчей: 4 матча 1/4 финала ЧМ, 2 матча полуфинала ЧМ, 1 матч за третье место, финал.

Как мы уже писали выше, по итогам каждого этапа будут определены победитель и 9 призеров. Также поощрения получат 20 лучших прогнозистов по результатам Общего зачета.

Какие поощрения?

Компания VBET подарит победителям средства, которые можно вывести сразу, и фрибеты, которые можно использовать на ставки. UA-Футбол также подарит дополнительные подарки, которые будут объявлены позже.

Поощрения по итогам промежуточных этапов.

1 место – 1000 грн + подарок от UA-Футбол

2 место – 1000 грн

3 место – 1000 грн

4 место – 1000 грн фрибет

5 место – 1000 грн фрибет

6 место – 1000 грн фрибет

7 место – 500 грн фрибет

8 место – 500 грн фрибет

9 место – 500 грн фрибет

10 место – 500 грн фрибет

Поощрения по итогам Общего зачета.

1 место – 5000 грн + 5000 грн фрибет

2 место – 3000 грн + 2000 грн фрибет

3 место – 2000 грн + 1000 грн фрибет

4 место – 1000 грн фрибет

5 место – 1000 грн фрибет

6 место – 1000 грн фрибет

7 место – 1000 грн фрибет

8 место – 1000 грн фрибет

9 место – 1000 грн фрибет

10 место – 1000 грн фрибет

11 место – 1000 грн фрибет

12 место – 1000 грн фрибет

13 место – 1000 грн фрибет

14 место – 1000 грн фрибет

15 место – 1000 грн фрибет

16 место – 1000 грн фрибет

17 место – 1000 грн фрибет

18 место – 1000 грн фрибет

19 место – 1000 грн фрибет

20 место – 1000 грн фрибет

Что такое фрибет?

Фрибет – это средства, которые букмекерская компания VBET зачислит на счет пользователей. Фрибет дает игрокам возможность сделать ставку, но при этом не тратить свои деньги.

Какие условия участия в конкурсе?

Их всего несколько, и они очень просты.

Конкурс прогнозов проводится веб-сайтом ua-football.com совместно с Партнером, букмекерской компанией VBET, среди зарегистрированных пользователей веб-сайта ua-football.com при условии, что пользователю веб-сайта на момент даты старта проведения Конкурса исполнилось 18 лет.

Необходимо иметь аккаунт на сайте букмекерской компании VBET.

ВАЖНО! Во избежание мошенничества ваш профиль на сайте VBET должен быть верифицирован. Пожалуйста, позаботьтесь об этом заранее. Деньги победителям будут начисляться только на проверенные аккаунты, после чего пользователи смогут их вывести доступными на сайте VBET методами.

Какие правила конкурса прогнозов?

В комментариях к новости, которая будет появляться в день матчей в 07:01 (кроме матча 20 ноября) необходимо написать свои прогнозы на матчи дня. Принимается только один вариант. Повторное написание прогноза не будет засчитываться.

Прогнозы принимаются одним сообщением.

Прогнозы принимаются до официального времени начала первого матча дня.

По результатам сыгранных матчей участникам Конкурса прогнозов баллы будут начисляться следующим образом.

За угаданный точный счет будет начисляться 3 (три балла).

За угаданный результат – 1 (один) балл.

Баллы начисляются участникам Конкурса по итогам основного времени матча как на групповом этапе, так и стадии навылет (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, финал).

Баллы, набранные каждым участником Конкурса прогнозов, суммируются и формируют позицию Конкурса в рейтинговых таблицах по Общему зачету и Промежуточным зачетам.

Общий зачет участников Конкурса формируется по результатам всех 63 матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Промежуточные зачеты формируются по результатам каждого из пяти этапов.

При равенстве очков выше будет участник, больше раз угадавший точный счет.

При равенстве показателей среди участников по количеству угаданных счетов победители будут определяться с помощью сервиса Random.org.

Члены редакции UA-Футбол не претендуют на получение поощрений от Партнера по итогам промежуточного этапа или общего зачета.

Порядок получения поощрений.

Участники Конкурса прогнозов, имеющие право на получение поощрений от Партнера, будут опубликованы на сайте ua-football.com по истечении 3 (трех) рабочих дней после окончания каждого Промежуточного зачета и по истечении 5 (пяти) рабочих дней после окончания Общего зачета.

Все участники Конкурса, которые станут победителями или призерами Конкурса, должны связаться с редакцией сайта UA-Футбол по электронной почте info@ru-football.com и сообщить свой логин на сайте ua-football.com и VBET. В ответ участники получат инструкции по получению поощрений.

Участники Конкурса, получившие инструкции по получению Поощрений и не выполнившие указные инструкции в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты их получения на свой адрес электронной почты, автоматически лишаются права на получение таких Поощрений от Партнера, а Партнер имеет право использовать такие Поощрения на собственное усмотрение.

Все денежные поощрения, а также фрибеты, предоставляемые участникам Конкурса, предоставляются непосредственно Партнером - веб-сайтом VBET соответствующим участникам Конкурса.

Фрибет можно использовать только на сайте VBET.

Веб-сайт ua-football.com не несет ответственности за непредоставление Партнером поощрений участникам Конкурса, а также не несет ответственности за качество предоставляемых Поощрений и ущерб, который может быть нанесен участникам Конкурса в результате использования таких поощрений.

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.