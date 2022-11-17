Неймар: Мы с Месси шутим, что я стану чемпионом мира и обыграю его

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в преддверии чемпионата мира в Катаре высказался об одноклубниках Лионеле Месси и и Килиане Мбаппе.

"Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Все хотят выступать на чемпионате мира.

Мы не так уж часто обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два выдающихся игрока, а Месси давно считается лучшим в мире.

Килиан – молодой игрок, который растет и демонстрирует свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда здорово играть рядом с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу выше", – цитирует Неймара The Telegraph.