Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар: Мы с Месси шутим, что я стану чемпионом мира и обыграю его
Бразилец хочет встречи с Аргентиной в финале ЧМ-2022
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в преддверии чемпионата мира в Катаре высказался об одноклубниках Лионеле Месси и и Килиане Мбаппе.
"Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Все хотят выступать на чемпионате мира.
Мы не так уж часто обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два выдающихся игрока, а Месси давно считается лучшим в мире.
Килиан – молодой игрок, который растет и демонстрирует свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда здорово играть рядом с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу выше", – цитирует Неймара The Telegraph.
Популярное сейчас
- Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно
- Милан может подписать игроков Аталанты. Один из них Малиновский
- Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ
- Роналду схватил за шею Канселу на тренировке. Проблемы капитана в сборной Португалии
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО