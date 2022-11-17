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Неймар: Мы с Месси шутим, что я стану чемпионом мира и обыграю его

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Бразилец хочет встречи с Аргентиной в финале ЧМ-2022

Неймар: Мы с Месси шутим, что я стану чемпионом мира и обыграю его

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в преддверии чемпионата мира в Катаре высказался об одноклубниках Лионеле Месси и и Килиане Мбаппе.

"Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Все хотят выступать на чемпионате мира.

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Мы не так уж часто обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два выдающихся игрока, а Месси давно считается лучшим в мире.

Килиан – молодой игрок, который растет и демонстрирует свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда здорово играть рядом с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу выше", – цитирует Неймара The Telegraph.

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В статье: Лионель Месси Неймар Чемпионат Мира-2022 Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
The Telegraph

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