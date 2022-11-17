Участники ЧМ-2022 - Марокко. Хакими, Зиеш, Буфаль и другие дриблеры

Смена тренера за три месяца до старта турнира – это всегда риск, но именно на него пошла сборная Марокко, чтобы попытаться превзойти ожидания на Чемпионате мира в Катаре.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Исторический максимум

Ближайший Чемпионат мира станет для Марокко шестым в истории. Из африканских сборных только Камерун выходил на Мундиаль чаще (8), по шесть раз, помимо Марокко, в ЧМ принимали участие Тунис и Нигерия.

Свой лучший результат сборная Марокко показала на на Чемпионате мира-1986, проходившем в Мексике. "Атласские львы" неожиданно заняли первое место в своей группе, сыграв вничью с Англией и Польшей, и обыграв Португалию. Так Марокко стала первой африканской и первой арабской сборной, которой покорилась стадия плей-офф Чемпионата мира.

Однако уже в 1/8 "атласские львы" уступили сборной ФРГ (0:1). Единственный гол на 88-й минуте забил Лотар Маттеус. В дальнейшем Марокко удалось выиграть всего один матч из девяти на трех последующих Мундиалях.

Драматический момент

ЧМ-2018 стал большим разочарованием для сборной Марокко. Ожидания были высокими. Харизматичному французскому тренеру Эрве Ренару, который ныне работает с Саудовской Аравией, удалось слепить из группы технарей и индивидуалистов симпатичную команду, играющую в системный, позиционный футбол. В первых двух турах против Ирана и Португалии "атласские львы" превзошли соперников во владении и количестве ударов, но проиграли оба матча со счетом 0:1, сначала из-за автогола на последней секунде, а потом удара головой Роналду. В ничего не значащем матче против Испании в последнем туре команда Ренара уже действовала вторым номером, и была близка к победе, но Аспас на 90+1 минуте установил окончательный результат – 2:2.

Путь в отборе

Отбор на Чемпионат мира в АКФ состоял из трех раундов и "атласским львам" достался едва ли не самый легкий путь из всех африканских участников. Первый раунд сборная Марокко пропустила, а во втором не заметила соперников, выиграв все матчи в группе у Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Судана с общим счетом 20:1.

Относительно спокойно Марокко справилось со своей задачей и в третьем раунде: выездная ничья 1:1 с ДР Конго и домашняя победа 4:1 в ответном матче.

Главная звезда

Ашрафу Хакими всего 24, но по количеству матчей за сборную в нынешнем составе его опережает лишь центрбек, капитан команды Ромен Саисс (65 против 53).

"Хакими – это феномен. Я не видел никого похожего на него, а мне почти 70 лет. Он показывает превосходный футбол, я не уверен, что другие игроки национальной команды играют в тот же спорт", – говорил о фулбеке ПСЖ экс-тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Всем известно, что Хакими нельзя назвать традиционным фулбеком, он максимально нацелен на атаку, достаточно много забивает и отдает голевых передач. В “Боруссии” Дортмунд и “Интере” Хакими получал больше свободы, поскольку эти команды играли в схеме с тремя центрбеками, а ПСЖ настолько доминирующая команда, что и в схеме с двумя и тремя центральными защитниками Хакими может позволять увлекаться себе атаками.

Но в сборной Марокко Хакими не может настолько довериться своим партнерам в подстраховке, поэтому вынужден сам выполнять большой объем оборонительной работы. На последнем Кубке африканских наций Хакими был лидером команды по количеству отборов и перехватов вместе, и вторым по подборам. Одновременно с этим он нанес больше всех ударов и был вторым по количеству передач. Универсальный футболист. Может об этом качестве говорил Халилходжич, когда так высоко отзывался о Хакими.

Смена тренера как непредсказуемый фактор

К слову, Халилходжич, выведший сборную Марокко на Мундиаль, больше не работает со сборной. В августе, за три месяца до старта Чемпионата мира, боснийский специалист был отправлен в отставку. В Марокко устали как от его футбола, так и от постоянных ссор с лидерами команды. Из-за конфликтов с Халилходжичем в сборную не вызывались такие футболисты как Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи и Амин Арит.

Кандидатура на замену боснийцу нашлась сразу – 47-летний Валид Реграги в свое время был игроком сборной, а в качестве тренера занимал должность ассистента в национальной команде, а также работал с клубами “Фатх Юнион Спорт”, “Аль-Духаиль” (Катар) и “Видад”. Именно с марокканским “Видадом” Реграги достиг наибольшего успеха в своей менеджерской карьере, победив в 2022 году в Лиге чемпионов КАФ и чемпионате Марокко.

Со сборной Марокко Реграги успел провести только два товарищеских матча в конце сентября: победа над Чили (2:0) и ничья с Парагваем (0:0). Новый тренер вернул в команду изгоев Зиеша, Мазрауи и Арита (последний не сыграет на ЧМ из-за травмы), и перешел на классическую схему 4-3-3 с глубинным плеймейкером, инвертированными вингерами и атакующими фулбеками.

Фото - twitter.com/EnMaroc; автор - неизвестный

Что из этого получится, сказать сложно, товарищеские матчи не могут быть показателями. Но что можно ожидать от игроков сборной Марокко – это большого количества попыток дриблинга. Софьян Буфаль и Аззедин Унаи входят в число лучших дриблеров французской Лиги 1, что уж говорить о Зиеше, Хакими и Мазрауи. Не стоит забывать и о воспитаннике “Барселоны” Абдессамаде Эззалзули.

Ориентировочный состав сборной Марокко: Буну (“Севилья”) – Хакими (“ПСЖ”), Саисс (“Бешикташ”), Агерд (“Вест Хэм”), Мазрауи (“Бавария”) – Амалла (“Стандард”), Амрабат (“Фиорентина”), Унаи (“Анже”) – Буфаль (“Анже”), Эн-Несири (“Севилья”), Зиеш (“Челси”)

Ожидания от турнира

“У нас прекрасная команда, – считает Мазрауи. – У нас есть качество, многие игроки играют в сильных лигах Европы, в больших командах. Думаю, что мы способны на нечто особенное, чего от нас никто не ждет”.

Потенциал у этой сборной Марокко есть, но в группе с Бельгией и Хорватией – опытными, зрелыми командами, ожидать каких-то сюрпризов сложно. Способна насолить “атласским львам” и симпатичная сборная Канады. Марокко может оставить о себе хорошее впечатление, но добиться результата – вряд ли. Так было и на прошлом Мундиале.

Расписание матчей сборной Марокко на групповом турнире