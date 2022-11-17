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Африканцы готовы лучше к ЧМ. Гана победила Швейцарию

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Последние штрихи подготовки к Мундиалю

Африканцы готовы лучше к ЧМ. Гана победила Швейцарию

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В четверг, 17 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Ганы и Швейцарии, уже скоро стартующими на Чемпионате мира 2022 года.

Первый тайм прошел без голов, а после перерыва ганцы смогли забить дважды. Сначала отличился защитник "Саутгемптона" Мохаммед Салису, а через четыре минуты преимущество закрепил Антуан Семеньо из "Бристоля".

Напомним, что Швейцария начнет Мундиаль 24 ноября поединком против Камеруна, также в группе G играют Бразилия и Сербия. Гана в этот же день столкнется с Португалией, два других соперника – Уругвай и Южная Корея.

Товарищеский матч

Гана – Швейцария 2:0

Голы: Салису 70, Семеньо 74

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису (Аиду 77), Амартей, Лампти (Сейду 80) – Овусу (Кьере 62), Абдул Самед – Африе (Сова 62), А.Айю (Семеньо 62), Дж.Айю – Вилльямс (Сулемана 62)

Швейцария: Соммер – Видмер (Фаснахт 62), Аканджи (Элведи 46), Схар (Сеферович 65), Комерт – Джака, Закария – Фройлер (Окафор 46), Шакири, Варгас (Стеффен 62) – Эмболо (Абишер 46)

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В статье: Гана Швейцария
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