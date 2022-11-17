Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Африканцы готовы лучше к ЧМ. Гана победила Швейцарию
Последние штрихи подготовки к Мундиалю
В четверг, 17 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Ганы и Швейцарии, уже скоро стартующими на Чемпионате мира 2022 года.
Первый тайм прошел без голов, а после перерыва ганцы смогли забить дважды. Сначала отличился защитник "Саутгемптона" Мохаммед Салису, а через четыре минуты преимущество закрепил Антуан Семеньо из "Бристоля".
Напомним, что Швейцария начнет Мундиаль 24 ноября поединком против Камеруна, также в группе G играют Бразилия и Сербия. Гана в этот же день столкнется с Португалией, два других соперника – Уругвай и Южная Корея.
Товарищеский матч
Гана – Швейцария 2:0
Голы: Салису 70, Семеньо 74
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису (Аиду 77), Амартей, Лампти (Сейду 80) – Овусу (Кьере 62), Абдул Самед – Африе (Сова 62), А.Айю (Семеньо 62), Дж.Айю – Вилльямс (Сулемана 62)
Швейцария: Соммер – Видмер (Фаснахт 62), Аканджи (Элведи 46), Схар (Сеферович 65), Комерт – Джака, Закария – Фройлер (Окафор 46), Шакири, Варгас (Стеффен 62) – Эмболо (Абишер 46)
Популярное сейчас
- Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 ноября 2022
- Малиновский в АПЛ, 100 млн за Мудрика и выдворение CR7. Главные новости за 16 ноября
- Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО