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Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16

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Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16

фото з відкритих джерел

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Сборная Польши на чартерном авиарейсе отбыла на чемпионат мира 2022, который стартует 20-го ноября в Катаре. Примечательно, что полетели поляки в сопровождении истребителей F-16.

Истребители F-16 – это бомбардировочные самолеты нового поколения. Их Украина, в частности, просит от своих партнеров для войны с Россией.

Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Дебютный матч запланирован на 22-е ноября.

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В статье: Польша Чемпионат Мира
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