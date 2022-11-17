Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16

Сборная Польши на чартерном авиарейсе отбыла на чемпионат мира 2022, который стартует 20-го ноября в Катаре. Примечательно, что полетели поляки в сопровождении истребителей F-16.

Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022

Истребители F-16 – это бомбардировочные самолеты нового поколения. Их Украина, в частности, просит от своих партнеров для войны с Россией.

Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Дебютный матч запланирован на 22-е ноября.