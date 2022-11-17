Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022

Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 миллиона евро, чтобы их команда уступила в матче-открытии чемпионата мира-2022. Счет должен быть 1:0 по окончанию второго тайма.

Об этом сообщает журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха.

"Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся это ложь. Мы надеемся, что публикация этой информации, повлияет на результат.

Мир должен противостоять коррупции ФИФА", – написал у себя в твиттере Амджад.

Матч-открытие состоится 20-го октября в 18:00.