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Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022
Увидим результат на поле 20 ноября
Фото: twitter.com/QFA
Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 миллиона евро, чтобы их команда уступила в матче-открытии чемпионата мира-2022. Счет должен быть 1:0 по окончанию второго тайма.
Об этом сообщает журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха.
"Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.
Мы надеемся это ложь. Мы надеемся, что публикация этой информации, повлияет на результат.
Мир должен противостоять коррупции ФИФА", – написал у себя в твиттере Амджад.
Матч-открытие состоится 20-го октября в 18:00.
Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022
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