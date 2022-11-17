 Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Увидим результат на поле 20 ноября

Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022

Фото: twitter.com/QFA

Новина українською

Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 миллиона евро, чтобы их команда уступила в матче-открытии чемпионата мира-2022. Счет должен быть 1:0 по окончанию второго тайма.

Об этом сообщает журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха.

"Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся это ложь. Мы надеемся, что публикация этой информации, повлияет на результат.

Мир должен противостоять коррупции ФИФА", – написал у себя в твиттере Амджад.

Матч-открытие состоится 20-го октября в 18:00.

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В статье: Катар Эквадор Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
17.11.2022 в 21:35
Вісьмох підкупили і вже навіть заплатили. А решта взагалі нічого не отримає? Якось їх аж шкода
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