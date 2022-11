Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 миллиона евро, чтобы их команда уступила в матче-открытии чемпионата мира-2022. Счет должен быть 1:0 по окончанию второго тайма.

Об этом сообщает журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха.

Мы надеемся это ложь. Мы надеемся, что публикация этой информации, повлияет на результат.

Матч-открытие состоится 20-го октября в 18:00.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022