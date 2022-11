Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами

21 июня 1930 года респектабельный мужчина на палубе трансатлантического лайнера SS Conte Verde чувствовал себя абсолютно счастливым.

Корабль держал курс из Марселя в Монтевидео, и на нем кроме пожилого француза (а это был француз и, несомненно, в годах) ехало сразу три футбольных сборных – Румынии, Бельгии и Франции. Дорога должна была занять две недели, поэтому иногда игроки даже выходили на палубу потренироваться.

Мужчина не подыгрывал им, только иногда возвращал мяч. Он смолоду любил спорт, однако предпочитал бег и фехтование.

И все же это именно он собрал этих парней на одном пароходе, а в его саквояже лежала вещь, ради которой они ступили на борт – позолоченная статуэтка Ники, древнегреческой богини победы.

Скульптор Абель Лафлер почти полгода трудился над вещью, которой предстояло стать самым желанным трофеем в футбольном мире, а оплачивала этот заказ ФИФА - структура, еще не обладавшая безусловным авторитетом. Вдохновитель Олимпиад барон Пьер де Кубертен считал ее опасной глупостью; родоначальники футбола – британцы – смотрели на ФИФА сверху вниз.

Трофей Жюля Риме.

Впрочем, у ее президента было свое мнение. И это он, Жюль Риме, стоял на палубе Conte Verde, высматривая, где же там берега Уругвая.

Риме прошел долгий путь, чтобы оказаться в том месте в то время.

Сын бакалейщиков, он окончил церковную школу и единственным из класса получил стипендию в университете; поступил на юрфак. Поскольку он первым в семье получил высшее образование, это стало предметом гордости.

Также происхождение Риме наложило отпечаток на его мировоззрение. Он успел познать нищету и много думал, как облегчить жизнь рабочему классу – типично для своей эпохи, когда бедняки мало отличались от рабов. Рассказы Джека Лондона – самый популярный экскурс в их жизнь. Даже вечно безразличный папа в Риме в 1893-м не выдержал и обратился к нациям:

Тектонические изменения были уже на горизонте, однако Риме – добрый католик – вместо революционного комитета в 1897-м основал спортивный клуб "Ред Стар", куда первым во Франции начал принимать без привязки к происхождению и сословию. Фехтовать, бегать, кататься на велосипеде или играть футбол здесь могли все – и это тоже была маленькая, но революция.

В 1904 году энергия и решимость Риме пригодились при создании ФИФА, далее он возглавил Федерацию футбола Франции, а спустя еще 5 лет заговорил о мировом футбольном первенстве.

Для контекста, еще до мировой войны международные турне лучших сборных, вроде австро-венгерской, стали нормой. Британцы и подавно провели первый чемпионат четырех наций еще в 1884-м, и выиграли тогда шотландцы. Риме видел в таких турнирах потенциал, но с колес воплотить идею не удалось - началась война, и Жюль отправился на фронт.

"Блатным" он не был, а воевал по-настоящему, вернувшись домой лейтенантом с Croix de Guerre (Военным крестом) за храбрость.

Ну и еще война утвердила его во мнении о необходимости единого мирового футбольного форума.

Как и его современников, Риме шокировало "рождественское перемирие", когда немцы и англичане на один день спонтанно отложили автоматы и играли футбол – кто мячами, а кто и консервными банками.

Он хорошо помнит Жюля, который часто брал его на колени и рассказывал о литературе, музыке, смешных историях из своей юридической практики, но никогда о футболе. Это удивительно, но мсье Риме так и умер, не понимая, что именно люди находят в этой простой игре. Он видел в спорте не страсть, а только инструмент – даже когда другие его не видели.

Юный Ив Риме на жеребьевке ЧМ-38.

Стоя на палубе SS Conte Verde, старый француз вспоминал, как насмехались над его амбициями в 1921-м, когда он возглавил почти мертвую ФИФА среди разбитой войной Европы; как критиковали за возвращение в организацию стран-членов Тройственного союза; как Великобритания хлопнула дверью в знак протеста. Он выдержал все.

Риме спасло, что футбол развивался очень быстро. В Южной Америке первые международные турниры стартовали в 1908 году; спустя 8 лет в них стала участвовать Бразилия. Мсье Жюля поразило это, и он все чаще поглядывал на берега Ла-Платы, пока его современники молились на Британию.

Время доказало его правоту. Оба олимпийских футбольных турнира в 1924 и 1928 годах выиграл Уругвай. Также блестяще выступили Аргентина и Бразилия.

Для нищих латиноамериканцев футбол был не только возможностью хорошо провести время, но и заработать на ломоть хлеба. Любительство здесь быстро уступало место профессиональному спорту. Европа хоть и отставала, но и тут еще до конца 20-х стало ясно – невозможно играть, как Синделар, если твоя главная работа не футбол.

Между тем, Олимпийский комитет и лично барон де Кубертен выступали радикально против профессионализации спорта. Начался конфликт.

Барон де Кубертен незадолго до смерти, 1937 год.

Риме погрузился в него с головой; действовал жестко и решительно. Во время речей он открыто высмеивал аристократа Кубертена:

Он, выходец из рабочего класса, увидел в футболе социальный лифт для таких, как сам, но запустить его можно было только с помощью денег. За выступления должны были платить как за любую другую работу. Никакого любительства.

Здесь следует сделать ремарку, что конец 20-х – время формирования "венской школы"; дебюта Джузеппе Меаццы за "Интер", а Дьердя Шароши – за "Ференцварош". Футбол очевидно перерос принципы Кубертена, и когда Риме поставил вопрос ребром, 25 из 31 члена ФИФА одобрили проведение чемпионата мира среди профессионалов под собственной эгидой.

Более того, едва ли не все государства Европы активно боролись за право быть хозяевами ЧМ, но Риме избрал Уругвай из-за самых выгодных условий. Тамошние власти пообещали ему новый стотысячный стадион и брали на себя все расходы по расселению и питанию игроков.

Приемом 25 сильнейших сборных власти в Монтевидео планировали отпраздновать 100-летие независимости, но Великая Депрессия чуть не сорвала планы. Кто поедет через Атлантику, когда нечего есть? Одна за другой страны-участницы стали отказываться от турнира, и Риме понадобился весь его талант переговорщика, чтобы спасти турнир.

Именно перед ЧМ-1930 президент ФИФА последний раз позвал британцев на мундиаль, но они не ответили. Что ж, он еще поквитается с ними гораздо позже! На ЧМ-1950, когда высокомерная Англия впервые приедет на форум, она не выйдет даже из группы, проиграв слабенькой команде США.

