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Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами

Чемпионат мира FIFA
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Жюлю Риме все же удалось объединить мир

Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Keystone

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня 1930 года респектабельный мужчина на палубе трансатлантического лайнера SS Conte Verde чувствовал себя абсолютно счастливым.

Корабль держал курс из Марселя в Монтевидео, и на нем кроме пожилого француза (а это был француз и, несомненно, в годах) ехало сразу три футбольных сборных – Румынии, Бельгии и Франции. Дорога должна была занять две недели, поэтому иногда игроки даже выходили на палубу потренироваться.

Мужчина не подыгрывал им, только иногда возвращал мяч. Он смолоду любил спорт, однако предпочитал бег и фехтование.

И все же это именно он собрал этих парней на одном пароходе, а в его саквояже лежала вещь, ради которой они ступили на борт – позолоченная статуэтка Ники, древнегреческой богини победы.

Скульптор Абель Лафлер почти полгода трудился над вещью, которой предстояло стать самым желанным трофеем в футбольном мире, а оплачивала этот заказ ФИФА - структура, еще не обладавшая безусловным авторитетом. Вдохновитель Олимпиад барон Пьер де Кубертен считал ее опасной глупостью; родоначальники футбола – британцы – смотрели на ФИФА сверху вниз.

Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами - изображение 1
Трофей Жюля Риме. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Central Press

Впрочем, у ее президента было свое мнение. И это он, Жюль Риме, стоял на палубе Conte Verde, высматривая, где же там берега Уругвая.

***

Риме прошел долгий путь, чтобы оказаться в том месте в то время.

Сын бакалейщиков, он окончил церковную школу и единственным из класса получил стипендию в университете; поступил на юрфак. Поскольку он первым в семье получил высшее образование, это стало предметом гордости.

Также происхождение Риме наложило отпечаток на его мировоззрение. Он успел познать нищету и много думал, как облегчить жизнь рабочему классу – типично для своей эпохи, когда бедняки мало отличались от рабов. Рассказы Джека Лондона – самый популярный экскурс в их жизнь. Даже вечно безразличный папа в Риме в 1893-м не выдержал и обратился к нациям:

"Я обвиняю законы и порядки, которые привели к несправедливой нищете, давящей на абсолютное большинство выходцев из рабочего класса".

Тектонические изменения были уже на горизонте, однако Риме – добрый католик – вместо революционного комитета в 1897-м основал спортивный клуб "Ред Стар", куда первым во Франции начал принимать без привязки к происхождению и сословию. Фехтовать, бегать, кататься на велосипеде или играть футбол здесь могли все – и это тоже была маленькая, но революция.

В 1904 году энергия и решимость Риме пригодились при создании ФИФА, далее он возглавил Федерацию футбола Франции, а спустя еще 5 лет заговорил о мировом футбольном первенстве.

Для контекста, еще до мировой войны международные турне лучших сборных, вроде австро-венгерской, стали нормой. Британцы и подавно провели первый чемпионат четырех наций еще в 1884-м, и выиграли тогда шотландцы. Риме видел в таких турнирах потенциал, но с колес воплотить идею не удалось - началась война, и Жюль отправился на фронт.

"Блатным" он не был, а воевал по-настоящему, вернувшись домой лейтенантом с Croix de Guerre (Военным крестом) за храбрость.

Ну и еще война утвердила его во мнении о необходимости единого мирового футбольного форума.

***

Как и его современников, Риме шокировало "рождественское перемирие", когда немцы и англичане на один день спонтанно отложили автоматы и играли футбол – кто мячами, а кто и консервными банками.

"Дед был романтиком, можно даже сказать идеалистом. В футболе он после того случая увидел способ возродить дух средневекового рыцарства", – вспоминал внук Риме Ив.

Он хорошо помнит Жюля, который часто брал его на колени и рассказывал о литературе, музыке, смешных историях из своей юридической практики, но никогда о футболе. Это удивительно, но мсье Риме так и умер, не понимая, что именно люди находят в этой простой игре. Он видел в спорте не страсть, а только инструмент – даже когда другие его не видели.

Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами - изображение 2
Юный Ив Риме на жеребьевке ЧМ-38. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Keystone-France/Gamma-Keystone

Стоя на палубе SS Conte Verde, старый француз вспоминал, как насмехались над его амбициями в 1921-м, когда он возглавил почти мертвую ФИФА среди разбитой войной Европы; как критиковали за возвращение в организацию стран-членов Тройственного союза; как Великобритания хлопнула дверью в знак протеста. Он выдержал все.

Риме спасло, что футбол развивался очень быстро. В Южной Америке первые международные турниры стартовали в 1908 году; спустя 8 лет в них стала участвовать Бразилия. Мсье Жюля поразило это, и он все чаще поглядывал на берега Ла-Платы, пока его современники молились на Британию.

Время доказало его правоту. Оба олимпийских футбольных турнира в 1924 и 1928 годах выиграл Уругвай. Также блестяще выступили Аргентина и Бразилия.

Для нищих латиноамериканцев футбол был не только возможностью хорошо провести время, но и заработать на ломоть хлеба. Любительство здесь быстро уступало место профессиональному спорту. Европа хоть и отставала, но и тут еще до конца 20-х стало ясно – невозможно играть, как Синделар, если твоя главная работа не футбол.

Между тем, Олимпийский комитет и лично барон де Кубертен выступали радикально против профессионализации спорта. Начался конфликт.

Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами - изображение 3
Барон де Кубертен незадолго до смерти, 1937 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Keystone-France/Gamma-Keystone

***

Риме погрузился в него с головой; действовал жестко и решительно. Во время речей он открыто высмеивал аристократа Кубертена:

"О спорт, ты – мир! Но только для маленькой кучки избранных…"

Он, выходец из рабочего класса, увидел в футболе социальный лифт для таких, как сам, но запустить его можно было только с помощью денег. За выступления должны были платить как за любую другую работу. Никакого любительства.

Здесь следует сделать ремарку, что конец 20-х – время формирования "венской школы"; дебюта Джузеппе Меаццы за "Интер", а Дьердя Шароши – за "Ференцварош". Футбол очевидно перерос принципы Кубертена, и когда Риме поставил вопрос ребром, 25 из 31 члена ФИФА одобрили проведение чемпионата мира среди профессионалов под собственной эгидой.

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Более того, едва ли не все государства Европы активно боролись за право быть хозяевами ЧМ, но Риме избрал Уругвай из-за самых выгодных условий. Тамошние власти пообещали ему новый стотысячный стадион и брали на себя все расходы по расселению и питанию игроков.

Приемом 25 сильнейших сборных власти в Монтевидео планировали отпраздновать 100-летие независимости, но Великая Депрессия чуть не сорвала планы. Кто поедет через Атлантику, когда нечего есть? Одна за другой страны-участницы стали отказываться от турнира, и Риме понадобился весь его талант переговорщика, чтобы спасти турнир.

"Мой дед был мягким человеком, но также умел проявить жесткость. И как каждый юрист, он очень хорошо спорил, его невозможно было зажать в угол. Единственные, с кем он не ладил – это английская ФА", - вспоминал Ив Риме.

Именно перед ЧМ-1930 президент ФИФА последний раз позвал британцев на мундиаль, но они не ответили. Что ж, он еще поквитается с ними гораздо позже! На ЧМ-1950, когда высокомерная Англия впервые приедет на форум, она не выйдет даже из группы, проиграв слабенькой команде США.

Ну а перед дебютным ЧМ Жюля спасли его родная Франция, Бельгия, Румыния, а еще Югославия, отбывшая в Монтевидео двумя днями ранее на пароходе SS Florida. Уже в Уругвае их ждали 9 сборных из стран Северной и Южной Америки - и шоу началось.

***

Конечно, не обошлось без эксцессов - это же Латинская Америка!

К примеру, в Монтевидео Риме обнаружил, что работы на стадионе "Сентенарио" продолжаются – их закончили лишь на четвертый день соревнований. Всё это время команды играли на меньших аренах.

С другой стороны, чувство новизны и историчности висело в воздухе, перевешивая все. Так, дебютный гол на мундиалях забил француз Люсьен Лоран; первое удаление на счету капитана перуанцев Пласидо Галиндо – он сломал ногу румыну Штайнеру и отказывался покидать поле до прибытия полиции. Дебютный хет-трик на ЧМ оформил американец Брет Петноуд. Еще одна неожиданность – победа Югославии над Бразилией 2:1. Будущие "пентакампеоны" оправдывались, что в Монтевидео было жутко холодно, только +1, и их игроки не чувствовали конечностей.

Впрочем, звание главного неудачника турнира все равно приклеилось не к ним, а к врачу американской сборной. Он так спешил на поле оказывать помощь, что разбил баночку с хлороформом, надышался паров и потерял сознание на месте.

Все эти и другие истории сочно описывались в печати, пересказывались болельщиками, и таким образом за финалом – пусть и офлайн – наблюдали все.

Из Аргентины в Монтевидео приехали 15,000 фанатов, еще на подходе кричавших "Победа или смерть". Уругвайцев, конечно, было в разы больше, и хотя при входе полиция изъяла более 1600 пистолетов, каждый гол сопровождался радостной пальбой в небо. Вот это атмосфера!

Писали, что бельгийский рефери Джон Лангенус еще накануне матча арендовал себе катер, чтобы в случае поражения домашней команды немедленно сбежать из страны, но к его счастью, Уругвай выиграл 4:2. Беспорядки же сместились в Аргентину, где недовольство футбольной неудачей переросло в социальный бунт, и через полтора месяца президента Иполито Иригойена свергла военная хунта.

***

Таким образом, первый же чемпионат мира имел огромный резонанс и самые разные последствия. Дальше игнорировать его означало быть выброшенным на периферию.

Бенито Муссолини – первый, кто пожелал быть в центре внимания через 4 года, и Риме без колебаний согласился. Почему нет? У Италии была сильная команда, а Дуче обеспечивал лучшую организацию и, ко всему, первую в истории трансляцию матчей по радио.

В 1955-м, когда война уже будет позади вместе с режимом Муссолини, именно этот факт не позволит Риме получить Нобелевскую премию мира – в своей пропаганде футбола президент ФИФА не делал разницу между демократами и тиранами; защитниками прав человека и военными преступниками.

Ив Риме любил повторять, что дед презирал политиков; считал их работу слишком грязной. При этом он очень гордился тем, что ФИФА и ее мундиали пережили Вторую мировую, а вот Лига наций – нет.

Мсье Жюль умер в 56-м, поэтому еще успел увидеть, как футбол стал неотъемлемой частью жизни целой цивилизации. Бедняки-профессионалы становились национальными кумирами; уровень игры, интерес СМИ постоянно росли – все, как он предполагал.

Мундиали придумал католик-идеалист, никогда не игравший футбол. Ему хотели дать Нобеля, но помешала дружба с фашистами - изображение 4
Мемориал Риме в его родной деревне Теле. Построен в 1998 году. Фото: francebleu.fr/ автор Jean-François Fernandez

Глобально ничего не изменилось и по сей день – на месте даже дружба с тиранами, темная сторона вдохновителя ФИФА; но одна вещь все-таки исчезла. Речь о статуэтке, которую Риме вез в саквояже в Монтевидео. "Нику с распростертыми крыльями" отдали Бразилии после третьей победы на ЧМ в 1970-м, и с тех пор она находилась в музее, пока в 83-м ее не похитили.

Ходили слухи, будто "Трофей Риме" расплавили, но зачем? Статуэтка не золотая, а серебряная с толстым слоем позолоты. Вероятно, она до сих пор лежит в какой-то частной коллекции, и это хуже всего, что могло произойти с наследием мсье Жюля, который не любил тайн. Его целью было охватить футбольной лихорадкой как можно больше народа; с некоторого момента весь мир, чтобы его улучшить.

Не так много людей в ХХ веке ставили себе более амбициозную цель. А уж достигавших ее можно пересчитать по пальцам.

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В статье: Франция ФИФА Уругвай
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Комментарии (1)
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rato46
18.11.2022 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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