Участники ЧМ-2022 – Камерун. Это’О верит в победу своей сборной

Африканские сборные всегда отличаются своим колоритом. Камерун тоже не отстает, ведь имеет яркого и забавного тренера, одиозного (как оказалось) президента федерации Самюэля Это'О и те же проблемы с формой. Но и несколько качественных исполнителей в составе также есть, которые могут продемонстрировать, где камерунские раки зимуют.

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Исторический максимум

Хотя и на Кубке африканских наций Камерун является одним из рекордсменов по победам с пятью трофеями (в Египте семь), однако на Мундиалях у "неугомонных львов" наибольшим достижением является четвертьфинал. Случился он на историческом пути камерунцев в 1990 году. Тогда "неугомонные львы" выиграли группу (в том числе победив действующего чемпиона мира Аргентину в первом туре), в 1/8 финала прошли Колумбию, а в 1/4 в дополнительное время уступили Англии.

В общей сложности Камерун семь раз проходил квалификацию на Чемпионаты мира, но в шести случаях останавливался на стадии группового этапа.

Один драматический момент

А случился он как раз в том четвертьфинальном матче на Мундиале 1990 года. Аутсайдер того мирового первенства Камерун и так прыгнул выше головы, дойдя до такой далекой стадии, однако у неугомонных львов был шанс еще и сыграть в полуфинале.

Англичане в том поединке вышли вперед, однако во втором тайме камерунцы благодаря голам Кунде и Экеке сделали счет на табло 2:1 в свою пользу. Правда, преимущество "неугомонные львы" удержать не смогли. Но особую драматичность добавляет тот факт, что на 83-й минуте счет стал равным именно благодаря пенальти. Более того, в экстратайме Линекер оформил дубль из одиннадцатиметрового, а англичане тогда выиграли с общим счетом 3:2 и прошли дальше.

Путь в отборе

Начали камерунцы со второго этапа африканской квалификации. В квартете им случился один серьезный соперник – Кот д'Ивуар. Кроме него, среди оппонентов еще были Мозамбик и Малави. Единственное поражение "неугомонные львы" потерпели как раз от ивуарийцев во втором туре. Правда, остальные матчи Камерун выиграл и с 15 очками прошел в следующий раунд. Кот д'Ивуар завершил выступления в квалификации с 13 зачетными баллами.

Жеребьевка финального этапа отбора столкнула камерунцев в поединке против мощного Алжира. Первый – домашний – матч камерунцы проиграли со счетом 0:1. Но во втором гол Чупо-Мотинга позволил перевести все в овертайм. Алжирцы забили на 118-й, что, казалось бы, ставило точку в этом противостоянии, однако гол Токо Экамби на 124-й все-таки вывел Камерун на Мундиаль в Катаре. Снова драма, да еще снова дополнительное время. Уже классика.

Главная звезда

Можно выделить несколько хороших и ключевых игроков у камерунцев. На острие атаки они имеют двух мощных форвардов: безудержного в этом сезоне Максима Чупо-Мотинга и бывшего нападающего "Порту" и "Бешикташа" Венсана Абубакара. Также есть голкипер "Интера" Андер Онана, бывший игрок львовских "Карпат" Мартен Огла, вингер "Лиона" Карл Токо-Экамби и еще один вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо.

Но наиболее важным игроком является 27-летний центральный полузащитник "Наполи" Замбо Ангисса. Опорник играет ключевую роль во всех важнейших матчах. В то же время именно он с ценником в 38 млн евро является самым дорогим футболистом своей сборной. Ну и "Наполи" в этом сезоне зажигает в том числе и благодаря ему.

Cameroon ???????? players celebrate Zambo Anguissa's birthday. Mans a baller btw! #FIFAWorldCup ???????????? pic.twitter.com/T1dMErUg5v — Eric Njiru (@EricNjiiru) November 18, 2022

Тренер, тактика, стиль

Наставник у камерунцев достаточно интересен. Сборную возглавляет тамошняя легенда, рекордсмен Камеруна по количеству проведённых матчей (137) Ригобер Сонг. На посту главного тренера "безудержных львов" он с мая этого года. Пока в его активе две победы, две ничьи и три поражения. В том числе, в сегодняшнем товарищеском поединке против Панамы подопечные Сонга сыграли с равным счетом (1:1).

Против панамцев камерунцы все-таки вышли со схемой в одного нападающего: сначала играл Абубакар, а затем Чупо-Мотинг. И именно игрок "Баварии" забил единственный гол своей команды в этой встрече. Онгла (который сейчас выступает за “Верону”) был единственным опорником, а общая схема выглядела так: 4-1-4-1. Собственно, с ней и будут играть камерунцы на Мундиале.

Стоит еще упомянуть забавность Ригобера Сонга. Перед Чемпионатом мира он лично объявлял имена игроков, вошедших в заявку, но… не всех смог правильно произнести. Не знает, как называются его подопечные, или принудительно везет балласт в Катар? Риторический вопрос.

Quand le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, galère pour dire les joueurs de sa liste…????????????



(???? @snewsafrica) pic.twitter.com/tHP7eCaWho — Footballogue (@Footballogue) November 10, 2022

Ожидание от выступления

Ну и еще нельзя не написать о президенте Камерунской футбольной федерации Самюэле Это’О. Перед ЧМ-2022 он сменил поставщика формы на не слишком мощную и не слишком известную американскую компанию One All Sports. Причем все получилось довольно скандально, а предыдущий экипировщик сборной даже обратился в суд, который все еще продолжается. Но Это'О все решил: на ЧМ команда едет в новой, не слишком оригинальной форме. Почему не слишком оригинальной? Три комплекта отличаются только цветом.

У Это'О и завышены ожидания от своей сборной. Он заявил, что камерунцы должны покинуть Катар 18 декабря – в день финального матча. Амбициозно, но нереально.

Samuel Eto’o’s World Cup knock-out stage prediction is definitely…



Interesting ???? pic.twitter.com/z7RypkD5Rb — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 17, 2022

В группе Камерун встретится с Бразилией, Швейцарией и Сербией. Если против "селесао" шансов нет никаких, то со швейцарцами и сербами можно будет сразиться за выход из группы. Соперники боевые, но их вполне реально опередить. Далее камерунцы в теории могут выйти на кого-нибудь из двойки Португалия-Уругвай. Если сложатся все звезды правильно (не в последнюю очередь благодаря африканским шаманам, конечно), то вполне реальна и сенсация. Но если смотреть со стороны прагматичности – финиш выступлений будет на групповом этапе, в лучшем случае – на стадии 1/8 финала.

Календарь матчей сборной Камеруна на групповом этапе ЧМ-2022:

Первый тур: 24 ноября, 12:00. Швейцария – Камерун.

Второй тур: 28 ноября, 12:00. Камерун – Сербия.

Третий тур: 2 декабря, 21:00. Камерун – Бразилия.