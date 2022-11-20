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Бензема пропустит второй Чемпионат мира подряд
А играл он только на одном Мундиале
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет сыграть на Чемпионате мира-2022 из-за травмы. Для него это будет второе подряд мировое первенство, в котором он не примет участия.
Форвард также пропустил победный для "галльских петухов" Мундиаль-2018. В 2016-2021 гг. Бензема не вызывался в сборную из-за скандала из Вальбуена.
В общей сложности Карим начал играть за сборную Франции в 2007 году, но он не попал в заявку "Галльских петухов" на ЧМ-2010 в ЮАР.
Выходит, что Карим за свою карьеру принял участие только на проходившем в Бразилии Чемпионате мира-2014. Тогда он вместе с французами дошел до 1/4 финала, уступив немцам. Нападающий записал в свой актив три гола и два ассиста на том мировом первенстве.
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