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Оливье Жиру: Хочу насладиться каждым моментом на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Без Бензема ему это будет легче сделать

Оливье Жиру: Хочу насладиться каждым моментом на ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился эмоциями перед началом Чемпионата мира в Катаре:

“Я очень взволнован, будто этот чемпионат для меня первый. Хочу насладиться каждым моментом. И, конечно, все мы очень хотим защитить титул. Мы все знаем о важности чемпионата мира. Это еще одна прекрасная возможность защитить цвет своей страны.

Мне не хотелось прощаться со сборной после провала на Евро-2020. Так что я очень горд и надеюсь закончить на мажорной ноте”, - сказал Жиру.

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Отметим, что для 36-летнего игрока этот Мундиаль может стать третьим подряд. Он также участвовал на Чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. Всего в его активе один гол и три ассиста в 12 матчах на мировом первенстве.

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В статье: Франция Оливье Жиру
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Источник:
Reuters

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