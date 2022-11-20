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Оливье Жиру: Хочу насладиться каждым моментом на ЧМ-2022
Без Бензема ему это будет легче сделать
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился эмоциями перед началом Чемпионата мира в Катаре:
“Я очень взволнован, будто этот чемпионат для меня первый. Хочу насладиться каждым моментом. И, конечно, все мы очень хотим защитить титул. Мы все знаем о важности чемпионата мира. Это еще одна прекрасная возможность защитить цвет своей страны.
Мне не хотелось прощаться со сборной после провала на Евро-2020. Так что я очень горд и надеюсь закончить на мажорной ноте”, - сказал Жиру.
Отметим, что для 36-летнего игрока этот Мундиаль может стать третьим подряд. Он также участвовал на Чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. Всего в его активе один гол и три ассиста в 12 матчах на мировом первенстве.
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