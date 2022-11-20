Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью
Но на Мундиале в Катаре форвард не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой нападающий пропустит Чемпионат Мира-2022:
“Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами”, - сказал Дешам.
Отметим, что Бензема бок о бок с Дешамом провели лишь один Чемпионат мира – в 2014 году в Бразилии.
Популярное сейчас
- Катар – Эквадор. Анонс и прогноз матча-открытия ЧМ на 20.11.2022
- Бензема: Я должен уступить свое место тому, кто поможет Франции провести отличный чемпионат мира
- Победа Днепра-1 над Шахтером, большая потеря Франции. Главные новости за 19 ноября
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Новости по теме
- 18:00 Зарубежные Участник ЧМ-2022 – Бельгия. Последний мундиаль золотого поколения, КДБ-зависимость и х-фактор Лукаку
- 10:00 Зарубежные Участники ЧМ – Франция. Проблемная полузащита, Мбаппе-эгоист и тренер, чья эпоха подходит к концу
- 06:45 Зарубежные Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября