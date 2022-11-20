Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой нападающий пропустит Чемпионат Мира-2022:

“Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами”, - сказал Дешам.

Отметим, что Бензема бок о бок с Дешамом провели лишь один Чемпионат мира – в 2014 году в Бразилии.