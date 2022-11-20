 Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Но на Мундиале в Катаре форвард не сыграет

Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму Карима Бензема, из-за которой нападающий пропустит Чемпионат Мира-2022:

“Мне очень жаль Карима. ЧМ-2022 являлся его главной целью. Несмотря на эту потерю, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выполнить грандиозную задачу, которая стоит перед нами”, - сказал Дешам.

Отметим, что Бензема бок о бок с Дешамом провели лишь один Чемпионат мира – в 2014 году в Бразилии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Карим Бензема Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде