Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин: Фред – это слабое место сборной Бразилии
Английская легенда недолюбливает опорного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскрытиковал нынешнего футболиста МЮ и сборной Бразилии Фреда:
“Фред? Это слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть его”, - сказал Кин.
Отметим, что Фред вошел в заявку сборной Бразилии на Чемпионат мира-2022 в Катаре. "Селесао" сыграют в группе против Сербии, Швейцарии и Камеруна.
В общей сложности на счету 29-летнего Фреда 28 матчей в составе бразильской команды. В частности, он выходил в старте в девяти матчах из последних 12.
Популярное сейчас
- УПЛ едет на Мундиаль: все игроки нашего чемпионата, выступавшие на ЧМ
- Бензема: Я должен уступить свое место тому, кто поможет Франции провести отличный чемпионат мира
- Платини не пригласили на чемпионат мира в Катар
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО