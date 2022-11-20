Рой Кин: Фред – это слабое место сборной Бразилии

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскрытиковал нынешнего футболиста МЮ и сборной Бразилии Фреда:

“Фред? Это слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть его”, - сказал Кин.

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Отметим, что Фред вошел в заявку сборной Бразилии на Чемпионат мира-2022 в Катаре. "Селесао" сыграют в группе против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В общей сложности на счету 29-летнего Фреда 28 матчей в составе бразильской команды. В частности, он выходил в старте в девяти матчах из последних 12.