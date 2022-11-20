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Буффон заявил, что будет поддерживать на Чемпионате мира-2022 одну из африканских сборных
Неожиданный выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, за кого будет болеть на Мундиале в Катаре:
“Вообще, первое, что мне приходит в голову – это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело, тогда только она была бы в моей голове.
За кого буду болеть в ее отсутствие? Конечно, большие турниры всегда вызывают любопытство. Иногда больше следишь за своими бывшими партнерами за командой. Однако в этом случае название команды, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это всегда был Камерун – еще с детства”, – сказал голкипер.
Отметим, что Буффон ранее неоднократно упоминал, что его футбольным кумиром является камерунский вратарь Томас Н'Коно, доходивший со сборной Камеруна в 1/4 финала Чемпионата мира в 1990 году.
Добавим, что сборная Камеруна на Мундале в Катаре сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.
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