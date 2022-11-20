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Буффон заявил, что будет поддерживать на Чемпионате мира-2022 одну из африканских сборных

Чемпионат мира FIFA
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Неожиданный выбор

Буффон заявил, что будет поддерживать на Чемпионате мира-2022 одну из африканских сборных

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, за кого будет болеть на Мундиале в Катаре:

“Вообще, первое, что мне приходит в голову – это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело, тогда только она была бы в моей голове.

За кого буду болеть в ее отсутствие? Конечно, большие турниры всегда вызывают любопытство. Иногда больше следишь за своими бывшими партнерами за командой. Однако в этом случае название команды, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это всегда был Камерун – еще с детства”, – сказал голкипер.

Отметим, что Буффон ранее неоднократно упоминал, что его футбольным кумиром является камерунский вратарь Томас Н'Коно, доходивший со сборной Камеруна в 1/4 финала Чемпионата мира в 1990 году.

Добавим, что сборная Камеруна на Мундале в Катаре сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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В статье: Камерун Джанлуиджи Буффон
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