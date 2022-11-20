Буффон заявил, что будет поддерживать на Чемпионате мира-2022 одну из африканских сборных

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, за кого будет болеть на Мундиале в Катаре:

“Вообще, первое, что мне приходит в голову – это незаинтересованность. Если бы Италия попала на чемпионат мира, другое дело, тогда только она была бы в моей голове.

За кого буду болеть в ее отсутствие? Конечно, большие турниры всегда вызывают любопытство. Иногда больше следишь за своими бывшими партнерами за командой. Однако в этом случае название команды, которая не является фаворитом, но которой симпатизирую давно. Для меня это всегда был Камерун – еще с детства”, – сказал голкипер.