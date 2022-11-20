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Катар - Эквадор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Старт многострадального ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По традиции в стартовом поединке финальной части Чемпионата мира сыграют хозяева. Катар считается андердогом в противостоянии с Эквадором, однако фактор собственного поля может оказаться решающим в этом поединке. Не менее интересным должен стать вопрос голов: обычно дебютные игры ЧМ получаются мало результативными, а южноамериканская сборная накануне Мундиаля в трех спаррингах подряд расписала нулевую ничью.
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ЧМ-2022. Группа А. 1-й тур
20 ноября. Начало в 18:00
Катар - Эквадор
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