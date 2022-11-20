 {Катар} - {Эквадор}: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {20.11.2022} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Катар - Эквадор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Старт многострадального ЧМ

Катар - Эквадор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По традиции в стартовом поединке финальной части Чемпионата мира сыграют хозяева. Катар считается андердогом в противостоянии с Эквадором, однако фактор собственного поля может оказаться решающим в этом поединке. Не менее интересным должен стать вопрос голов: обычно дебютные игры ЧМ получаются мало результативными, а южноамериканская сборная накануне Мундиаля в трех спаррингах подряд расписала нулевую ничью.

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Онлайн-трансляція матчу Катар - Еквадор
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Помимо MEGOGO, смотрите эту игру на региональных каналах "Суспільного", а также на сайте "Суспільне Спорт".

ЧМ-2022. Группа А. 1-й тур
20 ноября. Начало в 18:00
Катар - Эквадор

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
20.11.2022 в 16:20
А про Суспільне ні-ні.
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