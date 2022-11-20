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Катар и Эквадор назвали составы на первый матч ЧМ-2022
До матча меньше часа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francois Nel
Сборные Катара и Эквадора определились со стартовыми составами на премьерный поединок Чемпионата мира 2022.
Катар: Аль-Шиб – Хассан, Хухи, Аль-Рави – Ахмед, Хатем, Будиаф, Педро Мигель – Афиф, Альмоэз, Аль-Хайдо.
Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапие, Торрес, Пресиадо – Ибарра Мина, Кайседо, Мендес, Плата – Эстрада, Валенсия.
Напомним, что матч Катар – Эквадор начнется в 18:00 по Киеву. Следите за игрой на UA-Футбол в
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