Катар и Эквадор назвали составы на первый матч ЧМ-2022

Сборные Катара и Эквадора определились со стартовыми составами на премьерный поединок Чемпионата мира 2022.

Катар: Аль-Шиб – Хассан, Хухи, Аль-Рави – Ахмед, Хатем, Будиаф, Педро Мигель – Афиф, Альмоэз, Аль-Хайдо.

Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапие, Торрес, Пресиадо – Ибарра Мина, Кайседо, Мендес, Плата – Эстрада, Валенсия.