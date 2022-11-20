Эквадор открывает счет в поединке против Катара, реализовав пенальти

В первом матче Чемпионата мира 2022 сборная Катара играет против национальной команды Эквадора.

На 15-й минуте встречи латиноамериканские футболисты открыли счет в поединке, благодаря пенальти. Эннер Валенсия обыграл Саада Аль-Шиба, а тот ударил его по ногам.

Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота Катара, а Валенсия хладнокровно дождался прыжка голкипера и отправил мяч в противоположный угол.