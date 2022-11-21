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Гайя: Нелегко осознать, что детская мечта разрушена легким растяжением связок
Хосе в последний момент вылетел из заявки Испании на ЧМ
Фото: rfef.es
Защитник "Валенсии" Хосе Гайя прокомментировал свою травму, из-за которой не попал в финальную заявку Испании на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
"Я хочу поблагодарить вас за все сообщения поддержки, которые я получил за последние несколько часов. Честно говоря, я не знаю, заслуживаю ли я такой любви. Нелегко осознать, что одна из твоих детских мечт разрушена легким растяжением связок, но иногда все бывает да, и мы должны это принять.
Теперь я стану еще одним болельщиком, который будет наслаждаться каждым матчем Испании. По этой причине я хочу пожелать удачи своим товарищам по команде", - написал Гайя в своем инстаграмме.
Вместо Хосе на мундиаль поехал защитник каталонской "Барселоны" Алекс Бальде. В самой же "Валенсии" остались недовольны решением коуча испанцев Луиса Энрика оставить Хосе вне заявки из-за легкого повреждения.
Примечательно, что Гайя успевал восстановиться к первому матчу Испании на турнире.
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