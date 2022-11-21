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Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО

Чемпионат мира FIFA
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Отпраздновали с размахом

Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

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Вчера состоялось самое долгожданное футбольное событие годы - стартовал чемпионат мира в Катаре.

Естественно, богатые хозяева мероприятия не пожалели денег на красивое открытие турнира.

Гостей привествовали оскароносный актер Морган Фримен, южнокорейский идол Джонгук и маскот мирового первенства Лаиба.

А с трибун за действом наблюдали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани в компании переизбранного президента FIFA Джанни Инфантино.

Фотогалерея

Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 1Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 2Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 3Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 4Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 5Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 6Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 7Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 8Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 9Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 10Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 11Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 12Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО - фото 13
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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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