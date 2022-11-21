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Чонгук, Морган Фримен и Лаиба. Как прошла церемония открытия чемпионата мира. ФОТО
Отпраздновали с размахом
Photo by Justin Setterfield/Getty Images
Вчера состоялось самое долгожданное футбольное событие годы - стартовал чемпионат мира в Катаре.
Естественно, богатые хозяева мероприятия не пожалели денег на красивое открытие турнира.
Гостей привествовали оскароносный актер Морган Фримен, южнокорейский идол Джонгук и маскот мирового первенства Лаиба.
А с трибун за действом наблюдали эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани в компании переизбранного президента FIFA Джанни Инфантино.
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