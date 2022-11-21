Аргентина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Аргентина начнет Чемпионат мира в Катаре в качестве одного из фаворитов турнира. Но действительно ли вокруг Лионеля Месси собралась очень хорошая команда? Лидер “альбиселесте” доволен атмосферой в коллективе и говорит, что многое ему напоминает 2014-й год, когда Аргентина вышла в финал бразильского Мундиаля.

Свой первый матч Аргентины проведет со сборной Саудовской Аравии, которую возглавляет харизматичный французский тренер Эрве Ренар.

Покажет ли матч Аргентина - Саудовская Аравия общедоступный канал

Кто победит в матче Чемпионата мира Аргентина – Саудовская Аравия, смотрите в прямом эфире во вторник, 22 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 12:00.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аргентина - Саудівська Аравія Смотреть трансляцию

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