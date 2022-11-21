 Аргентина – Саудовская Аравия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Аргентина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Аргентина – Саудовская Аравия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол

Аргентина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аргентина начнет Чемпионат мира в Катаре в качестве одного из фаворитов турнира. Но действительно ли вокруг Лионеля Месси собралась очень хорошая команда? Лидер “альбиселесте” доволен атмосферой в коллективе и говорит, что многое ему напоминает 2014-й год, когда Аргентина вышла в финал бразильского Мундиаля.

Свой первый матч Аргентины проведет со сборной Саудовской Аравии, которую возглавляет харизматичный французский тренер Эрве Ренар.

Покажет ли матч Аргентина - Саудовская Аравия общедоступный канал

Кто победит в матче Чемпионата мира Аргентина – Саудовская Аравия, смотрите в прямом эфире во вторник, 22 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 12:00.

Где смотреть онлайн матч Аргентина – Саудовская Аравия в интернете

Прямая трансляция матча Аргентина – Саудовская Аравия также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Аргентина - Саудівська Аравія
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина – Саудовская Аравия онлайн

В других странах матч Аргентина – Саудовская Аравия покажут:

  • Австрия - ORF eins, ORF TVthek, BHT 1
  • Азербайджан - Ictimai TV
  • Аргентина - TyC Sports Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Televisión Pública
  • Бельгия - RTBF Auvio Direct, Één, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza
  • Бразилия - GloboEsporte.com, NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, Globo
  • Болгария - BNT News App, BNT 1, bnt.bg, BNT 3
  • Канада - TSN4, TSN5, RDS App, TSN.ca, RDS, TSN3, TSN App, TSN1
  • Хорватия - HRT 2
  • Чехия - ČT Sport
  • Финляндия - YLE TV2, YLE Areena
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1, Free
  • Грузия - 1TV
  • Германия - MagentaTV, Magenta Sport
  • Венгрия - M4 Sports
  • Ирландия - The ITV Hub, ITV 1 UK, RTE 2, BBC Radio 5 Live, RTE Player, STV Scotland
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 2
  • Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
  • Польша - TVP2, TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • Румыния - TVR 1, TVR+ Live, TVR HD
  • Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
  • Словения - TV Slovenija 2, HRT 2
  • Испания - Gol Mundial
  • Швеция - SVT Play, Discovery+, SVT 1
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - STV Scotland, ITV 1 UK, The ITV Hub, STV Player, BBC Radio 5 Live
  • США - Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, Sling, Foxsports.com, Telemundo, Fox Sports 1, FOX Sports App
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