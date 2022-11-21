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Аргентина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Аргентина – Саудовская Аравия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентина начнет Чемпионат мира в Катаре в качестве одного из фаворитов турнира. Но действительно ли вокруг Лионеля Месси собралась очень хорошая команда? Лидер “альбиселесте” доволен атмосферой в коллективе и говорит, что многое ему напоминает 2014-й год, когда Аргентина вышла в финал бразильского Мундиаля.
Свой первый матч Аргентины проведет со сборной Саудовской Аравии, которую возглавляет харизматичный французский тренер Эрве Ренар.
Покажет ли матч Аргентина - Саудовская Аравия общедоступный канал
Кто победит в матче Чемпионата мира Аргентина – Саудовская Аравия, смотрите в прямом эфире во вторник, 22 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 12:00.
Где смотреть онлайн матч Аргентина – Саудовская Аравия в интернете
Прямая трансляция матча Аргентина – Саудовская Аравия также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол |
В других странах матч Аргентина – Саудовская Аравия покажут:
- Австрия - ORF eins, ORF TVthek, BHT 1
- Азербайджан - Ictimai TV
- Аргентина - TyC Sports Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Televisión Pública
- Бельгия - RTBF Auvio Direct, Één, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza
- Бразилия - GloboEsporte.com, NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, Globo
- Болгария - BNT News App, BNT 1, bnt.bg, BNT 3
- Канада - TSN4, TSN5, RDS App, TSN.ca, RDS, TSN3, TSN App, TSN1
- Хорватия - HRT 2
- Чехия - ČT Sport
- Финляндия - YLE TV2, YLE Areena
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1, Free
- Грузия - 1TV
- Германия - MagentaTV, Magenta Sport
- Венгрия - M4 Sports
- Ирландия - The ITV Hub, ITV 1 UK, RTE 2, BBC Radio 5 Live, RTE Player, STV Scotland
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 2
- Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
- Польша - TVP2, TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- Румыния - TVR 1, TVR+ Live, TVR HD
- Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
- Словения - TV Slovenija 2, HRT 2
- Испания - Gol Mundial
- Швеция - SVT Play, Discovery+, SVT 1
- Турция - TRT 1
- Великобритания - STV Scotland, ITV 1 UK, The ITV Hub, STV Player, BBC Radio 5 Live
- США - Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, Sling, Foxsports.com, Telemundo, Fox Sports 1, FOX Sports App
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