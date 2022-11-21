Чемпионат мира FIFA
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Гакпо забивает Сенегалу первым ударом Нидерландов в створ. Команда Луи Ван Гала ведет 1:0
Очень важный поздний гол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коди Гакпо открывает счет в матче первого тура чемпионата мира Нидерланды – Сенегал. Френки де Йонг отдал голевую передачу.
85' Коди Гакпо – 1:0.
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