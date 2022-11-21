 Гакпо забивает Сенегалу первым ударом Нидерландов в створ. Команда Луи Ван Гала ведет 1:0 ᐉ UA-Футбол
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Гакпо забивает Сенегалу первым ударом Нидерландов в створ. Команда Луи Ван Гала ведет 1:0

Чемпионат мира FIFA
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Очень важный поздний гол

Гакпо забивает Сенегалу первым ударом Нидерландов в створ. Команда Луи Ван Гала ведет 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коди Гакпо открывает счет в матче первого тура чемпионата мира Нидерланды – Сенегал. Френки де Йонг отдал голевую передачу.

85' Коди Гакпо – 1:0.

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В статье: Нидерланды Сенегал Чемпионат мира 2022
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