Чемпионат мира FIFA
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Украденное африканское счастье. Видео голов и обзор матча Сенегал - Нидерланды 0:2
"Оранье" стартуют с победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Казалось, очередное талантливое нидерландское поколение без проблем пройдет стадию группового этапа на ЧМ. Однако уже в первой игре у подопечных Луи Ван Гала были огромные трудности. Если бы действующего чемпиона Африки не подводила реализация, то Сенегал досрочно должен был закрывать поединок. Но нули держались почти до последних минут, когда Нидерланды забили дважды.
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Сенегал – Нидерланды 0:2
Гол: Коди Гакпо 84, Классен 90+9
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