Коди Гакпо – игрок матча Сенегал – Нидерланды

Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды – Сенегал (2:0). Нападающий "ПСВ" открыл счет в самой концовке встречи – на 85-й минуте.

Удар Коди также стал первым ударом в створ ворот для сборной Нидерландов.

После, уже Дэви Классен, вышедший на замену, удвоил преимущество "оранжевых" на 90+9'.

Believe the hype! Cody Gakpo is here to make his mark



Netherlands' hero and your @Budweiser Player of the Match against Senegal!