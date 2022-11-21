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Чемпионат мира. Уэльс благодаря пенальти вырвал ничью в непростом поединке против США

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Бэйл решил с точки

Чемпионат мира. Уэльс благодаря пенальти вырвал ничью в непростом поединке против США

Getty Images / Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

США - Уэльс 1:1

Голы: Веа 36 - Бэйл 82 (пен)

США: Тернер — Дест, Рим, Циммерман, Робинсон — Маккенни, Адамс, Муса — Пулишич, Веа, Саргент.

Уэльс: Хеннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уиллиамс - Уилсон, Бэйл, Джеймс.

Предупреждения: Дест 11, Маккенни 13, Рим 51 - Бэйл 40, Мефам 45+2

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В статье: США Уэльс ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2022 в 23:14
Штати круті і цікаві! Ця гра, як хуліган і спортсмен в одному рингу!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 23:07
Вот же |>#%|£|£|!,€~£|£ Вроде играли не так уж и плохо, так нет же, обязательно надо привезти в конце пенальти
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