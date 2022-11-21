Чемпионат мира FIFA
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Чемпионат мира. Уэльс благодаря пенальти вырвал ничью в непростом поединке против США
Бэйл решил с точки
Getty Images / Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
США - Уэльс 1:1
Голы: Веа 36 - Бэйл 82 (пен)
США: Тернер — Дест, Рим, Циммерман, Робинсон — Маккенни, Адамс, Муса — Пулишич, Веа, Саргент.
Уэльс: Хеннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уиллиамс - Уилсон, Бэйл, Джеймс.
Предупреждения: Дест 11, Маккенни 13, Рим 51 - Бэйл 40, Мефам 45+2
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2022 в 23:14
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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