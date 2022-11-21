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Бэйл все еще в форме. Видео голов и обзор матча США - Уэльс 1:1

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Валийцы очень радовались этой ничьей

Бэйл все еще в форме. Видео голов и обзор матча США - Уэльс 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Уэльса вернулась на ЧМ и смогла набрать первый балл в очень непростом поединке против США. Казалось, что североамериканцы доведут игру до победы, но дело в свои руки взял Гарет Бэйл, заработавший пенальти и сам его реализовавший. Ничья вряд ли устроила обе стороны с турнирной точки зрения. Однако так же оставили США и Уэльс в борьбе за плей-офф. Все будет решаться в играх против Англии и Ирана.

США - Уэльс 1:1
Голы: Веа 36 - Бэйл 82 (пен)

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В статье: США Уэльс
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