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Саудовский твиттер Spotify после победы сборной потролил аргентинский
В Аргентине не нашли что ответить
Фото: twitter.com/Argentina
Саудовский твиттер Spotify потролил твиттер-аккаунт аргентинский после поражения сборной последних в очной встрече чемпионата мира (1:2). "Dont cry for me Argentina", – песня Мадонны, которую запостили изобретательные СММ.
.@SpotifyARG https://t.co/coymE5CEzg— Spotify السعودية (@SpotifyKSA) November 22, 2022
Дословный перевод – "Не плачь по мне, Аргентина".
У СММ аргентинского Spotify не нашлось чего ответить.
Напомним, что Аргентина быстро открыла счет в матче против Саудовской Аравии с пенальти – отличился Месси. Но уже меньше чем через 10 минут после перерыва, команда Лионеля уступала в счете.
Следующий матч, против Мексики, "бело-голубые" сыграют 26-го ноября.
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