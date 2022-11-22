Саудовский твиттер Spotify после победы сборной потролил аргентинский

Саудовский твиттер Spotify потролил твиттер-аккаунт аргентинский после поражения сборной последних в очной встрече чемпионата мира (1:2). "Dont cry for me Argentina", – песня Мадонны, которую запостили изобретательные СММ.

Дословный перевод – "Не плачь по мне, Аргентина".

У СММ аргентинского Spotify не нашлось чего ответить.

Напомним, что Аргентина быстро открыла счет в матче против Саудовской Аравии с пенальти – отличился Месси. Но уже меньше чем через 10 минут после перерыва, команда Лионеля уступала в счете.

Следующий матч, против Мексики, "бело-голубые" сыграют 26-го ноября.