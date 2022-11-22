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Адриен Рабьо ударом головой не дает Франции раскиснуть. Счет 1:1
Понадобилось меньше 20 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Франция вторым темпом сравнивает счет в матче против Австралии. Адриен Рабьо забивает гол спустя 20 минут после пропущенного.
27' Адриен Рабьо – 1:1.
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