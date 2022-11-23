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Левандовский: Досадно и больно из-за незабитого пенальти Мексике
У польского форварда был отличный шанс открыть счет в игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал ничейный результат с Мексикой (0:0) в первом туре ЧМ-2022. На 58-й минуте капитан "Кадры" мог открыть счет с одиннадцатиметровой точки, но Гильермо Очоа отразил удар польского форварда.
"Такое было решение – пробить в угол ворот. Если бы каждый заранее знал, как пробить пенальти, было бы лучше. Сегодня не удалось, и это больно. Матч был равным, могли победить обе команды. Это одно очко заслуживает уважения, потому что все зависит от нас. С другой стороны, досадно, потому что был шанс забить с пенальти. Я не забил, поэтому мне сейчас больно. Польша должна смотреть вперед, на следующий матч.
Важно – не бояться рисковать. Но мы думали и о том, чтобы не проиграть, ведь это был первый матч на чемпионате мира", – приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy со ссылкой на TVP Sport.
Следующий матч сборная Польши сыграет 26 ноября против Саудовской Аравии.
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