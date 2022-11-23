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Бельгия - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

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(1 голосов)

Бельгия - Канада: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Бельгия - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Фото: twitter.com/EURO2024/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Бельгия – вторая сборная в рейтинге ФИФА, априори от этой команды ожидают свершений на полях Катара. Это последний шанс "золотого" бельгийского поколения выиграть действительно что-то существенное. Стартовать Бельгии придется с Канадой, которая в последний раз играла на чемпионатах мира в 1986-м году.

Следить за матчем можно с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>> Видеотрансляцию обеспечит канал "Футбол 1" на медиасервисе MEGOGО. Футбол доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".

Также напомним, что большинство матчей ЧМ-2022 транслируются на региональных телеканалах "Суспільного" (Суспільне: Ужгород; Суспільне: Львів и т.д.).

23 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур
Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум"
Главный арбитр: Джанни Сиказве (Замбия)

Бельгия - Канада

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