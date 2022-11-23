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Чемпионат мира. Марокко и Хорватия поделили очки в ровном матче без голов

Чемпионат мира FIFA
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Никто так и не смог забить

Чемпионат мира. Марокко и Хорватия поделили очки в ровном матче без голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Чемпионат мира 2022, первый раунд

Марокко - Хорватия 0:0

Марокко: Боно, Хакими, Агер, Мазрауи, Сес, Унаи, Амрабат, Зиеш, Амалла, Буфаль, Эн-Несири

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Крамарич, Перишич

Предупреждение: Амрабат 78

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В статье: ЧМ-2022 Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Марокко
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