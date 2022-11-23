Чемпионат мира FIFA
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Чемпионат мира. Марокко и Хорватия поделили очки в ровном матче без голов
Никто так и не смог забить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Чемпионат мира 2022, первый раунд
Марокко - Хорватия 0:0
Марокко: Боно, Хакими, Агер, Мазрауи, Сес, Унаи, Амрабат, Зиеш, Амалла, Буфаль, Эн-Несири
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Крамарич, Перишич
Предупреждение: Амрабат 78
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