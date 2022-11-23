Япония совершает камбэк и побеждает. Германия 1:2 Япония

Сборная Японии неожиданно обыгрывает сборную Германии в матче первого тура чемпионата мира-2022. Немцы доминировали весь первый тайм и вели в счете, а потом тренер японцев изменил игру заменами.

Вышедшие во втором тайме Асано и Доан разорвали защиту Германии в скоростных контратаках. Если немцы без проблем справлялись с атакой соперника в первом тайме, то во втором им это давалось гораздо реже.

Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур

Сборная Германии 1:2 Сборная Японии

Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83