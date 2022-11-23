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Япония совершает камбэк и побеждает. Германия 1:2 Япония

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Невероятная победа японцев

Япония совершает камбэк и побеждает. Германия 1:2 Япония

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Японии неожиданно обыгрывает сборную Германии в матче первого тура чемпионата мира-2022. Немцы доминировали весь первый тайм и вели в счете, а потом тренер японцев изменил игру заменами.

Вышедшие во втором тайме Асано и Доан разорвали защиту Германии в скоростных контратаках. Если немцы без проблем справлялись с атакой соперника в первом тайме, то во втором им это давалось гораздо реже.

Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур

Сборная Германии 1:2 Сборная Японии

Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83

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В статье: Национальная сборная Германии Национальная сборная Японии
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2022 в 17:04
снова сенсация!))
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