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Япония совершает камбэк и побеждает. Германия 1:2 Япония
Невероятная победа японцев
Фото: Getty Images
Сборная Японии неожиданно обыгрывает сборную Германии в матче первого тура чемпионата мира-2022. Немцы доминировали весь первый тайм и вели в счете, а потом тренер японцев изменил игру заменами.
Вышедшие во втором тайме Асано и Доан разорвали защиту Германии в скоростных контратаках. Если немцы без проблем справлялись с атакой соперника в первом тайме, то во втором им это давалось гораздо реже.
Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур
Сборная Германии 1:2 Сборная Японии
Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83
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