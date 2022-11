Испания – Коста-Рика 7:0. Это не Украина, и даже не Ямайка

Чемпионат мира-2022

"Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: М. Мохамед (ОАЭ)

18 лет назад Испания в первом туре группового этапа Чемпионата мира обыграла сборную Украины 4:0 - это вспомнилось, когда сегодня "фурия роха" забивала четвертый. На пятом в голову, конечно, пришел разгром Ямайки Аргентиной. Но испанцы не остановились и пошли еще дальше.

Энрике сразу выпустил состав и поставил такую ​​схему, которая практически не предусматривала защиты, а только наступательные действия. Испанцы вышли из Родри в центре обороны, активными фланговыми защитниками и сразу пятью атакующими полузащитниками. В опорной зоне появился Бускетс, но у него сегодня работы не было вообще.

За первые 11 минут испанцы создали три голевых момента. Дважды шанс забить был у Ольмо, и со второго раза он им воспользовался, после очень тонкой комбинации переиграв голкипера. Это был его пятый гол за сборную.

Дальше последовала десятиминутка славы от Жорди Альбы – в упрек наставнику "Барселоны" Хави. Сначала левый защитник выполнил голевой прострел в центр, из которого забил Асенсио, а затем еще и заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Торрес, шикарно обыграв Наваса, перед ударом положив его на газон.

Хоть и вторая половина первого тайма была не сильно интенсивной, но после перерыва испанцы свое безумное (85% против 15%) преимущество во владении мячом начали воплощать в голы. Сначала Торрес оформил дубль после провала костариканцев в обороне, а затем Гави с лета замкнул навес Мораты. Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании, забивавшим на Чемпионатах мира и Европы. Сделал он это в возрасте 18 лет и 110 дней. История.

И все еще испанцы не останавливались! Аспиликуэта в свои 33 при счете 5:0 прессинговал соперников на правом фланге атаки, а свежие игроки пытались увеличить преимущество. И это удалось, ведь два джокера Энрике добили Коста-Рику: сначала Солер, а потом еще и Мората. Для первого – это дебютный гол за сборную Испании на больших турнирах, а для второго – уже седьмой. Навас сегодня пропустил три гола от нынешних/бывших одноклубников. Точно не день Кейлора.

