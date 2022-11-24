ЧМ. Эмболо побил своих и принес Швейцарии победу

Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур

Аль-Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Швейцария - Камерун 1:0

Гол: Эмболо 48

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес (Комерт 90), Джака, Фройлер, Шакири (Окафор 72), Соу (Фрай 71), Варгас (Ридер 81), Эмболо (Сеферович 71)

Камерун: Онана, Фаи, Кастелетто, Нкулу, Толо, Хонгла (Ондуа 68), Ум Гуэ, Ангисса, Мбеумо (Нгамалеу 82), Токо-Экамби (Нкудо 74), Чупо-Мотинг (Абубакар 74)

Предупреждения: Эльведи 64, Аканджи 84 - Фаи 36

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

В последних матчах как представителей Африки, так и европейских команд второго эшелона, был зафиксирован счёт 0:0. Причем для Туниса и Марокко он был прогрессом, а вот для Дании, Польши и Хорватии - сильным разочарованием. Камерун не отказался бы от ничьей, учитывая, что проиграл семь матчей на Чемпионатах Мира подряд. И по игре сегодня заслуживал как минимум ее. Но в итоге, как и в матче Нидерланды - Сенегал, европейский цинизм победил африканскую наивность.

Первый тайм подопечные Ригобера Сонга точно должны были выигрывать. Даже когда в первой его половине проиграли владение мячом со счетом 38:62, выглядели интереснее, опаснее, быстрее. Вингеры Мбеумо и Токо-Экамби постоянно прорывались и опасно простреливали или же пытались пробить. Пытались делать это и их коллеги Шакири и Варгас, но у тех получалось далеко не так интересно. А во второй половине тайма даже мяч африканцы вернули, выйдя почти на ничью по владению.

Мбеумо должен был завершать комбинацию, но спас Зоммер, а Токо-Экамби добил выше. Чупо-Мотинг слева прорвался к вратарю, но пробил слабо и в него. Хонгла завершил комбинацию справа также слабо, Зоммер отбил плохо, и Чупо-Мотинг не успел добить. Видмер в отчаянном подкате прервал прострел под удар в упор. А швейцарцы на перерыв ушли без ударов в створ.

В концовке тайма для камерунцев прозвенели звоночки. Кастелетто повторил подвиг Видмера, Аканджи и Эльведи головой с угловых пробивали чуть неточно. А второй начался отличной комбинацией с переводом с фланга на фланг. Фройлер отдал правее, Шакири прострелил, Эмболо выдержал паузу и легко забил. Гол он не праздновал, уважая страну, в которой родился. Не случайно заявлял, что перед матчем и после него останется наибольшим фаном Камеруна.

Здесь следует отметить и Шакири. Он в плохой форме в последние вообще-то годы. Но на крупных турнирах восемь голов и четыре ассиста его. А это ровно половина от последних голов команды - 12 из 24-ех.

Далее уже Швейцария выглядела уверенно. Даже в отрезки, когда не владела мячом, оборонялась, не возникало ощущения, что может пропустить. Отлично перекрыла Токо-Экамби и Мбуэмо, которых в итоге заменили. И сама часто держала мяч уверенно. В середине тайма ещё и повторив голевую атаку. Только там Онана спас от удара Варгаса.

Камерун проигрывает восьмой матч на Мундиалях подряд. Ощущения сейчас вовсе не те, что во время последнего выступления в 2014-ом году, с обвинениями в сдаче матчей и забастовкой игроков из-за спора о премиальных. Но вряд ли от этого легче. А Швейцария отыграла как в Отборе, в котором в восьми матчах пропустила лишь два мяча. Весьма уныло, прагматично. По ударам по воротам уступила, нанеся всего семь. Но свое дело сделала.