Зоммер признан лучшим игроком матча Швейцария - Камерун

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира‑2022 с командой Камеруна. Об этом сообщила пресс‑служба ФИФА.

Как известно, сегодня, 24-го ноября, встреча на стадионе "Эль‑Джануб" в Эль‑Вакре завершилась со счетом 1:0. Гол забил форвард швейцарской команды Бриль Эмболо.

В следующем матче швейцарцы встретятся с бразильцами, а камерунцы в свою очередь — с сербами. Обе встречи пройдут 28 ноября.