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Зоммер признан лучшим игроком матча Швейцария - Камерун
Вратарь "вытащил" матч с африканцами
Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира‑2022 с командой Камеруна. Об этом сообщила пресс‑служба ФИФА.
Как известно, сегодня, 24-го ноября, встреча на стадионе "Эль‑Джануб" в Эль‑Вакре завершилась со счетом 1:0. Гол забил форвард швейцарской команды Бриль Эмболо.
В следующем матче швейцарцы встретятся с бразильцами, а камерунцы в свою очередь — с сербами. Обе встречи пройдут 28 ноября.
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