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Зоммер признан лучшим игроком матча Швейцария - Камерун

Чемпионат мира FIFA
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Вратарь "вытащил" матч с африканцами

Зоммер признан лучшим игроком матча Швейцария - Камерун

Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий

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Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира‑2022 с командой Камеруна. Об этом сообщила пресс‑служба ФИФА.

Как известно, сегодня, 24-го ноября, встреча на стадионе "Эль‑Джануб" в Эль‑Вакре завершилась со счетом 1:0. Гол забил форвард швейцарской команды Бриль Эмболо.

В следующем матче швейцарцы встретятся с бразильцами, а камерунцы в свою очередь — с сербами. Обе встречи пройдут 28 ноября.

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В статье: ЧМ-2022 Ян Зоммер Национальная сборная Швейцарии Национальная сборная Камеруна
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Источник:
Сайт ФИФА

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