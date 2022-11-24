 Роналду забил на 10 крупных турнирах подряд – это рекорд ᐉ UA-Футбол
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Роналду забил на 10 крупных турнирах подряд – это рекорд

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День Криштиану Роналду

Роналду забил на 10 крупных турнирах подряд – это рекорд

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Роналду открыл счет в противостоянии Португалия – Гана (3:2). Он забил уже на 10-м большом турнире подряд.

Порутаглец побил рекордл ганского нападающего Асамоа Гьяна.

В статистике считаются такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, Кубок Африки, Кубок Америки.

Напомним, что Роналду также единственный футболист в истории, забивавший на 5 чемпионатах мира.

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В статье: Гана Криштиану Роналду Португалия Асамоа Гьян
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