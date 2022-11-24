Роналду забил на 10 крупных турнирах подряд – это рекорд

Роналду открыл счет в противостоянии Португалия – Гана (3:2). Он забил уже на 10-м большом турнире подряд.

Порутаглец побил рекордл ганского нападающего Асамоа Гьяна.

В статистике считаются такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, Кубок Африки, Кубок Америки.

Напомним, что Роналду также единственный футболист в истории, забивавший на 5 чемпионатах мира.