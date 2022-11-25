Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 12:00

Первый тур группового раунда завершен. На чемпионате мира 2022 стартовали уже все участники, так что у вас была возможность оценить всех фаворитов. Теперь прогнозы будет делать легче.

Второй тур группового раунда и, соответственно, наших прогнозов стартует четырьмя матчами с участием представителей групп А и В. Кто-то уже может обеспечить себе выход в плей-офф, а кто-то – попрощаться с турниром.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 5

12:00 Уэльс - Иран

15:00 Катар - Сенегал

18:00 Нидерланды - Эквадор

21:00 Англия - США

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