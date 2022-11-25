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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 12:00
День шестой - стартует второй тур группового раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тур группового раунда завершен. На чемпионате мира 2022 стартовали уже все участники, так что у вас была возможность оценить всех фаворитов. Теперь прогнозы будет делать легче.
Второй тур группового раунда и, соответственно, наших прогнозов стартует четырьмя матчами с участием представителей групп А и В. Кто-то уже может обеспечить себе выход в плей-офф, а кто-то – попрощаться с турниром.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 5
12:00 Уэльс - Иран
15:00 Катар - Сенегал
18:00 Нидерланды - Эквадор
21:00 Англия - США
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
Промежуточные результаты конкурса прогнозов будут подведены позже!
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